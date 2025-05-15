В Якутии продолжат выплаты стобалльникам по ЕГЭ в 2025 году

Выплаты в размере 100 тыс. рублей, впервые учрежденные в 2022 году жителям Якутии, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов, продлены и на 2025 год. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в эфире телеканала "Россия-24".

"Конечно, сохранится", - сказал он, комментируя продление выплаты на 2025 год.

Николаев отметил, что также рассматриваются дополнительные меры мотивации, чтобы стимулировать ребят выбирать профильные предметы - физику, химию, биологию, где наблюдается спад интереса.

"Это важно, ведь именно в этих областях формируется будущее инженерии, науки и технологий, где Якутия традиционно сильна и имеет огромный потенциал", - добавил глава региона.

В 2022 году, в год 100-летия Якутской АССР, глава региона учредил единовременную выплату в 100 тыс. рублей для жителей региона, сдавших ЕГЭ на наивысший балл. По данным пресс-службы регионального правительства, в 2022-2024 годах денежные премии получили 75 школьников.