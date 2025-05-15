Эксперт: показы фильмов в школах не должны превратиться в формальность

Организация мероприятия влияет на его эффективность как средства воспитания.

Необходимо помогать ученикам правильно понять увиденное, знакомить их с киноязыком и жанрами.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий.

«Всё зависит от того, как он [кинопоказ — прим. ГМ] организован. Такие показы должны сопровождаться вступительным словом, которое, как для высокохудожественных произведений на взрослую аудиторию, поможет школьникам правильно воспринять и содержание фильма, и киноязык. Безусловно, здесь определённые противоречия между языком прошлого века или языком определённых жанров и современным школьным восприятием того, что такое кинематограф, могут быть. С этим надо работать, чтобы это не превратилось в формальность, а отвечало бы тем задачам, которые с этим связываются».

Ранее кинорежиссёр Карен Шахназаров сообщил ТАСС, что школьникам могут начать показывать фильмы из списка Минпросвещения уже в 2025 году. Разработка перечня не займёт много времени, подчеркнул он.

Список из 100 лучших советских и российских художественных фильмов поручил Минпросвещению РФ составить президент России Владимир Путин.