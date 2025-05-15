Эксперты назвали топ ошибок на ЕГЭ по истории и обществознанию

Основной период ЕГЭ-2025 начнется уже 23 мая. Один из экзаменов первого дня ЕГЭ - история. По данным Рособрнадзора, этот предмет будут сдавать 102 тысячи человек. На что обратить внимание? Где обычно "прокалываются" выпускники?

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Эксперты образовательной онлайн-платформы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ "Умскул" собрали задания, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Так, в прошлом году наибольшие сложности у выпускников, выбравших историю, вызвало задание номер 5 - на знание исторических личностей. В задании требуется соотнести исторические события и людей, которые принимали в них участие. Средний результат выполнения подобных заданий в 2024 - всего 36 процентов.

Также многим не под силу задание номер 18, где требуется установить причинно-следственные связи. В 2024 году с ним справилось лишь 28 процентов учеников.

Задания на проверку умения сравнивать исторические события, явления и процессы также относятся к проблемным (задание номер 20). В прошлом году в среднем его смогли выполнить не более четверти участников ЕГЭ.

Самым популярным из предметов по выбору на ЕГЭ по-прежнему остаётся обществознание. В 2025 году его выбрали более 303 тысяч человек.

Выпускники ошибочно считают этот экзамен легким. Однако здесь проверяется очень широкий круг знаний.

По результатам прошлого года чаще всего на ЕГЭ по обществознанию школьники "подвисают" в заданиях на составление сложного плана, таких как номер 24. Его в 2024 году выполнили только 22 процента учеников.

Также выпускникам сложно работать с терминами и понятиями - им не удаётся выяснять значения простых слов и анализировать многозначные, а ещё оценивать сложные социальные явления, разбираться в научных текстах или излагать собственные мысли. Об этом свидетельствует низкий процент выполнения задания номер 18 - всего 37 процентов.

Еще одна "кочка" - задание номер 20, где требуется соотносить различные теоретические подходы, делать выводы, как основываясь на теории, так и исходя из своего опыта.

А с чем справляются без особого труда?

Одним из самых легкий заданий по истории оказалось задание номер 1 - на хронологию. С ним в прошлом году справилось 70 процентов учеников.

Хорошо школьники умеют работать с историческими картами: задание номер 11 - 81 процент выполнения.

Но лидер - задание 14, на работу с текстовым источником. Здесь проверяется умение анализировать документ, определять его автора, время создания, причины и последствия описанных событий, а также понимать позицию автора. Выпускники с этим заданием справляются очень хорошо.

Что касается обществознания, то здесь увереннее всего выпускники себя чувствуют, работая с диаграммами в задании номер 9 - 91 процент выполнения в 2024 году! Задание 17 на поиск информации в тексте тоже дается легко. В тройке самых выполнимых - и задание номер 21 на анализ графика спроса/предложения.