Как сдать ЕГЭ по истории на 100 баллов

23 мая одиннадцатиклассники сдают один из первых экзаменов - ЕГЭ по истории.

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История - экзамен по выбору, аттестат дадут независимо от того, сдал его ученик или нет.

Но ЕГЭ по этому предмету нужен тем, кто поступает на специальности "история", "политология", "международные отношения", на многие творческие направления.

ЕГЭ по истории - экзамен непростой. В 2024 году было около 500 стобалльников. На прошедших проверочных работах в форме ЕГЭ в Москве самые высокие баллы получил лишь один процент выпускников. Не набрали нужного минимума 4,4 процента.

Правда, есть и хорошие новости: тему Великой Отечественной войны выпускники теперь знают лучше. Задание 8 (работа с изображением), которое связано с этой темой, сделали больше 70 процентов учеников.

Какие задания надо срочно повторить перед экзаменом? Какие стали в этом году самыми трудными на ЕГЭ по истории? Их три - 18, 20, 21. Как рассказала в видеоконсультации председатель комиссии по проверке ЕГЭ Рязанской области Ирина Кондратьева, "тем, кто нацелен на высокие баллы, надо обратить внимание на эти задания повышенной трудности".

Вот каким может быть задание 18 (такие предлагались на тренировочных работах в 2025 году):

Таким может быть задание 20:

А вот какого типа вопросы могут быть в задании 21:

Что повторяем?

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