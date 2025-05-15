Родители рассказали, как проведут летние каникулы их дети

Большинство российских родителей уже знают, как проведут лето их дети. Согласно опросу, проведённому «Комсомольской правдой», 42% респондентов рассказали, что ребята останутся дома. 38 отправят детей на дачу или к родственникам в деревню. Ещё 19 надеются на поездку к морю — кто-то всей семьёй, кто-то планирует отпуск только для детей. У 17% уже оформлены путёвки в летние лагеря. 14% выбрали для школьников активные каникулы — в секциях и кружках. Есть и те, кто продолжит учебу с репетиторами. Некоторые выбрали активный отдых, а у старшеклассников впереди — первая работа.