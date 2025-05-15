Странные пристрастия женщин в беременность

В период беременности у многих женщин возникает желание попробовать что-то необычное или совершенно неподходящее для употребления в пищу. К примеру, в Сети активно обсуждаются ролики блогера Саши Коцкой, которая ест гуталин, находясь на последних сроках беременности. Будущая мама рассказывает подписчикам, что у нее есть разные виды крема для обуви «под настроение» и каждый раз она выбирает что-то новое. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, какие еще предпочтения в еде появляются у женщины в беременность и как они сказываются на развитии плода.

Откуда берутся необычные желания

В момент вынашивания ребенка у женщины могут появиться совершенно разные пристрастия на фоне гормональных изменений, дефицита ферментов или влияния психосоматики, рассказала руководитель клиники практической медицины, врач — акушер-гинеколог Нино Какучая.

— Чаще всего желание попробовать странную пищу возникает из-за явного дефицита микроэлементов. Например, при серьезном дефиците кальция женщину может потянуть на мел, но он совершенно безвреден для организма, поэтому такое желание, хоть и необычное, но не приводит к осложнениям или проблемам со здоровьем. В этом случае будущей мамочке назначают БАДы, комплексы витаминов или лекарства с кальцием, которые позволяют поддерживать уровень микроэлемента в норме, — сообщила врач.

Бывает так, что до беременности женщина не ела конкретные продукты, а в момент вынашивания ребенка начинает питаться только ими. В этом случае с большой вероятностью родившегося малыша тоже будет тянуть на такую еду.

— Некоторые пациентки, которые приходят на прием уже после родов, рассказывают, что у их ребенка наблюдается пристрастие к тем продуктам, которые они сами любили в беременность. И, напротив, отмечается неприязнь к тем продуктам, которые женщина не переносила. Но трудно объяснить, от кого именно передались предпочтения в еде: от матери к ребенку или наоборот, — рассказала Какучая.

А вот к особенно странным пристрастиям в рационе питания, которые беременные зачастую скрывают от врача, нужно относиться с осторожностью, предупредила гинеколог.

— Если будущей мамочке хочется съесть то, что считается несъедобным (тот же гуталин, например) или вдыхать запах химикатов, нужно понимать, что это оказывает негативный эффект на организм в целом и плод в частности. Увлечение гуталином оказывает токсическое воздействие на плод, он не усваивается желудком, а те вещества, которые поступают вместе с ним в организм, не несут никакой пользы ни для мамы, ни для малыша. Под воздействием токсинов могут быть поражены клетки крови, нарушиться транспортировка железа, пострадать ЖКТ и развиться реактивный панкреатит, — предупредила Какучая.

Влияние психосоматики

Специалист обратила внимание, что иногда желание попробовать что-то настолько странное возникает на фоне нестабильности психики в период вынашивания ребенка.

— Бывают, конечно, надуманные капризы, спровоцированные психикой, чтобы «погонять мужа». Таких женщин мы отправляем на консультацию к психологу. Если же психика женщины лабильна, в ее окружении нет никаких психотравмирующих факторов, есть дополнительные увлечения, у нее просто не остается времени думать о странных желаниях, — заключила врач.

Между тем специалист рассказала, почему важно сдавать анализ на наличие ВПЧ и как он позволяет выявить рак шейки матки на ранней стадии, тем самым не допустив плачевного исхода для пациентки.