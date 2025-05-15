Чем может грозить ребенку поездка в детский лагерь через силу

Поездка ребенка в детский лагерь против его желания может привести к серьезной психологической травме и обиде на родителей. Таким мнением с Москвой 24 поделилась детский психолог Наталья Наумова.

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По ее словам, если ребенок никогда не был в детском лагере, родителям стоит попробовать настроить его в положительном ключе. В частности, рассказать об интересных деталях такого отдыха.

"Будет полезно и посмотреть вместе хороший фильм про жизнь в детском лагере. Плюс родители могут поделиться собственным положительным опытом такого отдыха, если он у них был", – отметила эксперт.

Также психолог посоветовала дать ребенку понять, что он сможет в любое время вернуться домой, если в детском лагере будет не по себе.

«Отправлять туда через силу – плохая идея. Это способно привести к психологической травме и затаенной обиде на родителей. Ребенок может стать замкнутым, необщительным, решить, что взрослым больше доверять нельзя. За этим последуют ложь и скрытность», —Наталья Наумова, психолог.

Кроме этого, эксперт призвала родителей обращать внимание, как ребенок взаимодействует с окружающими: насколько развиты его коммуникативные навыки, умеет ли он дружить, рассказывать о своих потребностях и просить о помощи. Если в этом плане есть проблемы, сначала лучше посоветоваться с психологом.

В то же время желание родителей растормошить замкнутого и необщительного ребенка с помощью поездки в детский лагерь приводит к тяжелым последствиям.

«Например, если есть невыявленный психиатрический статус, серьезный стресс от поездки может привести к старту шизотипического расстройства личности. В дальнейшем это состояние способно перерасти в шизофрению», — Наталья Наумова, психолог.

Ранее детский психолог Елена Бурьевая рассказала, что проблемы с произвольным вниманием, речью и саморегуляцией у ребенка – веские причины не отдавать его в школу до семи лет.