Родителям объяснили, как перевести ребенка в другую школу

Для перехода в другое учебное заведение необходимо собрать ряд документов.

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Понадобится паспорт матери или отца, свидетельство о рождении ребенка и справка о регистрации по определенному месту жительства, а также СНИЛС законного представителя и самого школьника, сообщает «Волга-Медиа.ру».

После сбора документов следующим шагом будет подача заявления через МФЦ или портал «Госуслуги». Если в ответ придет отказ из-за отсутствия в учебном заведении мест, можно обратиться в региональный комитет образования. Там проверят, действительно ли в классах нет свободных мест.

О своих намерениях перевести ребенка в новую школу надо уведомить руководство нынешнего образовательного учреждения. На момент ухода из старой школы должны быть сданы учебники и задолженности по предметам. Также в новую школу необходимо передать личное дело ученика и его медицинскую карту.

Если не удалось перевестись с первого раза, следует через некоторое время попытаться снова. Не обязательно при этом дожидаться конца учебного года.