Эксперт призвал вкладываться в психологическое образование родителей

Психология детей устроена по-другому, не как у взрослых. Об этом заявил новостному агрегатору СМИ2 эксперт, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений Крашенинников, комментиуя инициативу проверки игрушек в стиле аниме в непристойных позах.

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Специалист отметил, что психология описала различия очень давно, но не надо быть психологом, чтобы вспомнить собственное детство или опыт своих детей. Дети раздевают кукол и увидеть в этом эротический подтекст можно только сильно напрягая воображение.

«Нормальные детские реакции превращаются в нездоровые, когда взрослые сами подталкивают их к этому, обращая усиленное внимание на то, мимо чего ребенок проскальзывает взглядом. Это касается всех сфер жизни», — продолжил Крашенинников.

В пример он привел сказку Александра Пушкина, когда при чтении строк «А царица молодая, Дела вдаль не отлагая, С первой ночи понесла» у детей не возникают образы первой брачной ночи царя Салтана.