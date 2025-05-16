Перечислены самые полезные продукты для детских зубов

Чтобы зубы были здоровыми и сохранились до старости, заботиться о них нужно с самого детства. И очень важное значение имеет то, чем ребенок питается. О самых полезных продуктах для детских зубов «Газете.Ru» рассказала детский стоматолог «СМ-Стоматология» Диляра Ахтямова.

Во-первых, как отметила врач, в течение дня ребенку будут полезны такие продукты, как яблоки, груши, огурцы, морковь и т.п., так как они помогают дополнительно очищать зубы от налета.

«Для здоровья зубов необходим кальций и витамин D. Поэтому в рацион ребенка следует включить фундук, фасоль, брокколи, семена кунжута, семена подсолнуха, семена чиа — эти продукты богаты кальцием. Если говорить о витамине D, то лучшие источники — это животные продукты, например, жирная рыба, печень, сыр и яичные желтки», — рассказала специалист.

Также она обратила внимание на важность витамина K2 для здоровья детских зубов, так как он отвечает за транспортировку кальция и витамина D в кости и зубы. И если вы заметили у ребенка камни на зубах, это сигнализирует о нехватке витамина K2 в организме. К продуктам, богатым витамином K2, относятся: сливочное масло из коровьего молока, масло эму, жирная морская рыба, квашеная капуста, сыр Гауда и бри, японское блюдо Натто.

«Не стоит забывать и про растительные продукты, такие как зелень и овощи, которые богаты клетчаткой, а также витамином K1, который в процессе переваривания превращается в витамин K2», — добавила врач.

Кроме того, по словам стоматолога, в рационе ребенка должны быть продукты, богатые витамином A. Его даже добавляют в некоторые зубные пасты, потому что он улучшает состояние десен.

При этом специалист посоветовала исключить из рациона ребенка продукты, в которых содержатся белая мука, рафинированный сахар, кукурузный сироп и трансжиры. Вредными для зубов могут быть и молочные продукты, если употреблять их ежедневно и в большом количестве, так как они имеют в своем составе лактозу (сахар). Отказаться стоит и от продуктов с большим количеством кислот, а также с содержанием искусственно добавленного сахара.