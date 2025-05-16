Мошенники придумали новую схему обмана детей

Мошенники запугивают детей, обещая неприятные последствия их родителям, чтобы реализовать свои преступные замыслы, рассказал в беседе с RT IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

© unsplash

«Мошенники могут перевести детям небольшую сумму денег, а после этого связаться и попросить вернуть деньги. После возврата они сообщают, что таким образом дети спонсировали вражеские специальные службы», — рассказал он.

Далее испуганному ребёнку говорят, что это государственная измена, а чтобы не было последствий, нужно делать то-то, продолжил Зыков.

«При этом детям сообщают, что знают их местожительство. Уже знают их родителей, начинают угрожать последствиями для родителей, и что ребёнок может защитить свою семью, если всё сделает как следует», — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о существовании мошеннической схемы с фейковой доставкой из пунктов выдачи заказов.