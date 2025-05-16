Школьников предупредили о схеме обмана с ответами на экзаменах

В Тюменской области предупредили школьников о новой схеме мошенничества, когда учащимся предлагают купить ответы ЕГЭ и ОГЭ.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал департамента потребительского рынка региона.

«Злоумышленники используют различные методы для продажи ответов на ЕГЭ и ОГЭ, прибегая к обману и манипуляциям с целью получения персональных данных учащихся или их родителей», — сказано в тексте публикации.

В департаменте уточнили, что мошенники ищут жертв в тематических группах в Telegram и заманивают их на фишинговые сайты или отправляют файл с вредоносной программой. В некоторых случаях тех, кто отправил аферистам денежный перевод, могут начать шантажировать.

Ранее в Екатеринбурге две семьи стали жертвами мошенников. Там подростки перевели злоумышленникам со счетов своих родителей более 4 млн рублей.