Как обезопасить детей от опасных челленджей из интернета

Весной 2025 года в родительских чатах и СМИ всё чаще появляются сообщения об опасной подростковой игре «Исчезни на сутки». Она сводится к тому, что ребенок уходит из дома, не предупредив родителей, и не выходит на связь в течение суток. Его местонахождение могут знать только друзья. После ребенок возвращается домой и сообщает в соцсетях и мессенджерах, что «выиграл». Якобы некие кураторы обещают за участие в таком челлендже призы.

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Ведущий специалист центра психологического обучения и развития детей и подростков "Архитектура будущего" Дмитрий Панасюк в беседе с Авторадио посоветовал родителям спокойно поговорить с ребенком об этой игре и предложить ему спроецировать на себя эмоции, которые могут испытывать близкие во время поисков. Это поможет воззвать к таким эмоциям подростка, как сострадание и чувство справедливости, ведь все остальные оказываются вовлечены в игру против воли. Также эксперт порекомендовал научить ребенка механизму включения критического мышления, который поможет принять верное решение в разных ситуациях.

«Подростку очень хорошо в профилактических мерах дать три вопроса, которые он может задавать [себе] в любом состоянии, в любом действии, где есть сомнения, что это какая-то сомнительная история. Первый вопрос: что я сейчас делаю? Второй вопрос: зачем я это делаю? И третий вопрос: какие у этого будут последствия? Если подросток может на эти вопросы ответить с рассуждением, абсолютно спокойно, что ему ничего за этого не будет, он понимает, зачем это делает, никто его не накажет и так далее, тогда может быть это и стоит сделать. Если ты сомневаешься, что на эти вопросы можешь ответить, может быть, спросить у кого-то еще? Удостовериться, проявить критику мышления».

Также психолог отметил, что подростку можно в красках рассказать о рисках длительного нахождения вне дома.