Председатель Госдумы провел опрос о доступности детских лагерей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин инициировал опрос на тему оценки доступности отдыха в детских лагерях. Более 60 процентов сообщили об обратном.

© Российская Газета

В своем Telegram-канале спикер напомнил, что приближается начало летней кампании в детских оздоровительных лагерях. Он попросил оценить, насколько они доступны.

На момент написания материала из почти 16 тысяч участников опроса вариант "доступен" выбрали 25 процентов, "не доступен" - 61 процент, "все равно" - 14 процентов.