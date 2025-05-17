«Культ спавна»: как шуточный тренд в TikTok стал угрозой для подростков

Россиян предупредили об опасном тренде «культ спавна» среди подростков. Интернет-мем «культ спавна», который какое-то время назад появился в TikTok, стал приобретать пугающие масштабы. Всё начиналось с безобидных шуток вокруг идеи перерождения, а теперь подростки наносят себе вред и всерьёз говорят о жертвоприношениях. Рассказываем, что за тренд «культ спавна» и как он вышел из-под контроля.

Что такое «культ спавна»

Спавн (от англ. spawn — «порождение») на языке геймеров означает место, где персонаж появляется в начале игры или «перерождается» после смерти.

«Культ спавна» появился вокруг игры Forsaken. Один из её персонажей с псевдонимом Two Time был адептом этого вымышленного культа реинкарнации.

По легенде, адепты «культа спавна» должны принести жертву богу Спавна, чтобы переродиться. Two Time принёс в жертву своего друга.

Как «культ спавна» стал опасен

Сначала подростки просто копировали атрибутику «культа спавна».

На одежде Two Time изображён символ с восемью лучами. Юные игроки стали рисовать его на тыльной стороне ладони.

Однако позже появились те, кто воспринял «культ спавна» слишком серьёзно и даже заговорил о том, чтобы повторить жертвоприношение, которое принёс Two Time.

Они объединяются в закрытые группы в Telegram, куда анонимные администраторы выкладывают задания для тех, кто хочет доказать приверженность «культу спавна», и видео с расправами над животными, написало издание «Мел».

По его данным, в таких каналах обычно около 400–700 участников.

Задания, которые они получают зачастую связано с самоповреждением, отметил портал.

Что говорят власти

На тренд с «культом спавна» обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она утверждает, что к созданию провокационных каналов причастно ЦИПСО Украины.

Ранее «Секрет» писал о другом тренде, популярном у подростков и вызывающем опасения у взрослых. Молодые люди собираются группами, надевают костюмы героя комиксов Marvel Человека-паука и всячески досаждают окружающим. И снимают это всё на видео. Что по этому поводу думают власти — читайте здесь.