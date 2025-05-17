Как правильно подготовить ребенка к летнему отдыху в лагере

Специалисты Роспотребнадзора напомнили родителям о правилах подготовки детей к отдыху в летних лагерях.

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Так, перед отправкой ребенка нужно правильно собрать и рассчитать вещи на 21 день смены, а также каким-нибудь образом выделить багаж (например, подписать), чтобы его можно было легко найти среди вещей других детей.

Кроме того, важно напомнить ребенку о том, что можно пользоваться только своими предметами личной гигиены, и рассказать о правилах гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и мыть руки.

"Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся продукты, а также лапшу быстрого приготовления. Дети в лагере получают полноценное 5-6 разовое питание", - добавили в Роспотребнадзоре.

Что касается необходимых вещей, то в первую очередь следует положить в чемодан все нужные документы, одежду и обувь не только на теплую, но и на холодную погоду, солнцезащитные очки, головные уборы и дождевики, предметы личной гигиены, в том числе, мыло, зубную пасту, расческу, щетку, расческу, полотенце и т.д.