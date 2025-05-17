Тина Канделаки оценила игрушки Labubu

«Сначала их постили селебрити, потом в TikTok пошли видео с распаковками, а теперь за плюшевыми монстрами охотятся по всему миру — особенно те, кто с детства не может устоять перед соблазном собрать всю коллекцию.

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Labubu выглядит так, будто Тим Бёртон сделал Чебурашку на свой манер и приправил его щепоткой миланского стиля. Еще в ход идет гача-механика — вы покупаете коробку вслепую, не зная, какой монстрик внутри. Повезло — редкая фигурка. Не повезло — покупаешь еще и еще, в надежде, что попадется та самая.

Именно эта смесь эстетики, азарта и дефицита превращает Labubu в новый фетиш взрослого мира. Помните Beanie Babies в 90-х? Tamagotchi? Furby? Представьте, что это то же самое, только на стероидах и с коллабами от дизайнеров из Милана и Шанхая.

Labubu — это не просто тренд. Это культурный маркер. Мы все хотим чуть-чуть безумия. И красивую коробку, в которой может оказаться что угодно», — написала госпожа Канделаки в официальном Telegram-канале.