Что делать, если не хватило баллов для поступления

Сдача экзаменов — стрессовый период для школьников. Иногда масла в огонь подливают сами учителя и родители выпускников, которые пугают их перспективой завалить ЕГЭ. От этого дети только сильнее нервничают, что может в том числе повлиять на результаты тестирования. Психолог Марина Самойлова призвала помнить о трёх вещах про ЕГЭ, которые помогут не бояться экзамена.

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Почему не надо бояться ЕГЭ

Первое, что надо помнить школьникам, это то, что ЕГЭ — это всего лишь тест, а не вердикт о ваших способностях, сказала Самойлова изданию МК в Красноярске.

Экзамен помогает оценить знания и подготовленность. Тем не менее известно много примеров людей, которые заваливали экзамены, но всё равно потом добились успеха.

Второе — страх зачастую связан с недостатком подготовки. Чем лучше вы будете знать предмет и чем больше будете верить в свои силы, тем меньше будете нервничать на экзамене, отметила психолог.

И последнее, о чём надо помнить: любой экзамен — это опыт, возможность учиться и расти. Даже если вы не получите желаемый балл, это не конец света, а часть процесса обучения, подытожила Самойлова.

Как быть, если не хватило баллов для поступления

Прежде чем кидаться что-то делать, нужно дать волю эмоциям, в том числе гневу и грусти, сказала Самойлова.

Если не получилось поступить туда, куда хотелось, может, нужно переосмыслить ситуацию.

Например, рассмотреть какую-то другую профессию или попробовать подать документы в другой вуз, а может быть, записаться на курсы по интересующей специальности.

Важно просить поддержки у родственников и друзей.

А ещё — обзавестись хобби, так как оно помогает развить здоровую самооценку, посоветовала психолог.