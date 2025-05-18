В Росстандарте сообщили о разработке линейки ГОСТов на детское питание

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Специалисты работают также над утверждением стандартов на ингредиенты. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев.

В Росстандарте разработают линейку ГОСТов на детское питание
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«В первую очередь, это вопросы безопасности, вопросы качества, которые через стандарты мы должны обеспечить», — подчеркнул он.

По его словам, Росстандарт проводит огромную работу - ежегодно в стране во всех возможных сферах утверждается до 1 700 новых ГОСТов.

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Антон Шалаев
Росстандарт