На что нужно обратить внимание при покупке путевок в детские лагеря

Накануне сезона отпусков Роспотребнадзор напомнил в своем тг-канале, на что обращать внимание при покупке путевок в летние детские лагеря.

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Родителям рекомендуют предварительно убедиться, что объект, в который они собираются отправить своего ребенка, включен в реестр учреждений для отдыха и оздоровления детей. Это подтверждает соответствие требованиям санитарного законодательства, иначе есть риск, что безопасных и комфортных условий не создано.

Кроме того, ведомство советует обратить внимание на местонахождение лагеря и его транспортную доступность.

С оздоровительным учреждением нужно обязательно заключить договор, предварительно прочитав все его пункты, чтобы в случае необходимости были основания для предъявления требований по защите прав потребителей.

Для поездки в лагерь у ребенка должны быть: путевка, документ, удостоверяющий личность – свидетельство о рождении или паспорт. Кроме того, копия медицинского страхового полиса, справка из поликлиники по форме 079 – в ней указываются сведения о всех перенесенных заболеваниях, а также о сделанных прививках. Также понадобится справка об отсутствии контактов с инфекционными больными – ее нужно получить в поликлинике по месту жительства за 3 дня до отъезда ребенка на отдых.

В числе рекомендаций Роспотребнадзора по выбору лагеря – «обращать внимание на отзывы, мнения родителей и детей, уже отдыхавших там». Впрочем, такой совет вряд ли можно считать очевидным. Ознакомиться с оценками других, конечно, не помешает, но полностью полагаться на отзывы все же не стоит ввиду их субъективности.

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