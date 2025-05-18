Стало известно, в каком возрасте у детей появляется эмпатия

Дети в возрасте от 9 до 18 месяцев уже проявляют эмпатию, что позволяет предположить, что эта способность возникает раньше, чем считалось — даже у младенцев из разных культурных сред.

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«Если я не понимаю ваших эмоций, я не могу общаться с вами и не могу реагировать на них, поэтому это важнейший навык — но мы знаем, как он развивается, лишь у небольшой части мира», — говорит Карло Вреден из Института исследований и информации в образовании имени Лейбница в Германии.

Его команда проверила эмпатию у 44 детей из сельских деревень Уганды и 49 детей из городских, пригородных и сельских районов Йорка в Великобритании. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Взрослый — либо экспериментатор, либо мать младенца — имитировал страдания, восклицая «ой» и «ау», как будто ему больно, и потирая палец. Иными словами, старательно актерствовал в меру данных природой способностей, не забывая внимательно наблюдать за реакцией ребенка.

Максимум, на что рассчитывал Вреден — изменение выражения лица подопытных малышей, поскольку известно, что уже в 9 месяцев они чувствительны к эмоциям. Но итоги экспериментов превзошли его ожидания: около 9% девятимесячных британских младенцев и около 15% угандийских погладили или обняли своих матерей, чтобы утешить их.

Эти результаты позволяют предположить, что эмпатия начинается раньше, чем считалось ранее. Предыдущие исследования указывали, что явные признаки эмпатии, например, расстройство при виде чужой боли, появляются только около 12 месяцев. Это поведение становится более последовательным с возрастом, и к 19 месяцам дети реагируют на чужое расстройство попытками успокоить или утешить.

Ожидаемым оказалось усиление эмпатии с возрастом. По сравнению с девятимесячными детьми, полуторагодовалые утешают своих матерей более чем в два раза чаще.

«Можно сказать, что основы эмпатии закладываются в очень раннем возрасте, но им нужно время, чтобы сложиться, а также сначала должны развиться некоторые связанные навыки», — говорит Вреден.

По его словам, эмпатия — настолько древний эволюционный механизм, что неудивительно обнаружить ее у британских и угандийских детей в одном возрасте, несмотря на различия в воспитании. Другие исследования показывают, что в Уганде родители больше ценят послушание и уважение к другим, а в Великобритании — автономию и эмоциональную выразительность.

Большинство исследований развития эмпатии сосредоточено на детях из Европы и Северной Америки, и очень мало известно о детях в остальном мире.

«Если мы смотрим лишь на очень небольшой процент мира, который на самом деле не репрезентативен, то мы вообще не охватываем человеческое познание и поведение», — подчеркивает Вреден.

Хотя по итогам исследования установлено, что младенцы рано начинают проявлять эмпатию независимо от культурной среды, выявлены и тонкие различия. Например, британские младенцы больше склонны утешать спонтанно, до того, как взрослый вербализирует свою проблему, а угандийские младенцы чаще выражают сочувствие после речевого сигнала.