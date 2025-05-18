Психолог рассказала, как пережить смерть ребенка

Сын народной артистки Екатерины Шавриной, модельер Григорий Шаврин скончался в возрасте 59 лет в исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово Владимирской области. По данным источника, в воскресенье у Шаврина остановилось сердце. Его доставили в медицинский блок, но спасти мужчину не удалось. «Вечерняя Москва» узнала у детского и семейного психолога Натальи Наумовой, как родителям пережить смерть ребенка.

Стадии горя

По словам эксперта, смерть ребенка, в каком бы возрасте это не произошло, всегда очень тяжелое испытание для родителей.

Это очень серьезная психологическая травма. И по сути, вне зависимости от того, маленький ребенок умер или уже взрослый, родители одинаково переживают все стадии горя, — рассказала Наумова.

Психолог объяснила, что сначала идет стадия отрицания, когда человек считает, что такого не могло случиться, он находится в шоковом состоянии:

В этот период нельзя замыкаться в себе. Нужно общаться с близкими и разделить с ними свое горе и переживания, позволить себе плакать. Но следует обязательно быть рядом с людьми. Потом наступает стадия гнева, когда человек начинает злиться и искать виноватых в произошедшем. Ее тоже нужно прожить, позволить себе сердиться, комкать бумагу, бить подушку или боксерскую грушу.

Гнев сменяет стадия торга, когда человек считает, что «лучше бы умер он, а не его ребенок», возникает чувство вины, некоторые обвиняют в произошедшем себя, описала психолог.

В дальнейшем наступает стадия депрессии, а в самом конце — принятие ситуации, когда человек ищет способы жить новой жизнью. Важно каждую из этих стадий полностью преодолеть, — отметила эксперт. — Если родитель, который потерял своего ребенка, чувствует, что не может справиться со своим горем самостоятельно, необходимо обратиться к психологу.

Специальное упражнение

Есть упражнение под названием «стульчик», но его нужно делать в сопровождении специалиста, подчеркнула психолог:

на стул мысленно сажают умершего ребенка, и в течение 10 секунд родитель должен сказать ему все, что не успел при жизни, например извиниться, попросить прощения;

потом психолог оценивает состояние клиента (при необходимости просит подышать, и состояние человека выравнивается);

когда человек психологически окрепнет, это упражнение повторяют в полном объеме.

Это позволяет родителю высказать своему мертвому ребенку все, что накопилось, покаяться перед ним и извиниться. Недосказанность и невозможность попрощаться негативно влияют на психологическое состояние человека, поэтому такая практика очень хорошо помогает при проживании горя, — уверена собеседница «ВМ».

Также каждый родитель должен понимать: все, что он делал по отношению к своему ребенку в определенный момент его жизни, он делал максимально хорошо, насколько мог в тот момент времени. Поэтому важно не винить себя и простить, отметила специалист.

Кому сложнее смириться со смертью ребенка

По ее мнению, наиболее сложно бывает смириться с потерей ребенка тем родителям, у которых было слияние с ним: когда человек воспринимает его и себя как единое целое, а потерять часть себя очень тяжело.

В таком случае человек должен отделиться и понять, что его ребенок — это отдельная личность. И осознать, какую функцию он нес в жизни родителя. Таким людям требуется долгая психотерапия, чтобы перестроить свою жизнь, — предупредила Наумова.

Безусловно, родители всегда будут помнить своих умерших детей и любить их, но нужно продолжать жить. Если человек пережил такое серьезное горе, то этот опыт сделает его сильнее, заключила психолог.

Исследования подтверждают, что многие факторы, которые влияют на формирование характера и поведения человека, закладываются еще в раннем детстве. «Вечерняя Москва» узнала у психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, на какие признаки важно обратить внимание, чтобы ребенок не стал маньяком и убийцей.