Учителя не всегда это замечают или не считают нужным с этим бороться. Более того, некоторые педагоги осознанно разрешают пользоваться ИИ, другие требуют шаблонных ответов, которые ИИ выдает лучше самих учеников. Как должна меняться школа в мире, где ИИ становится частью повседневной учебной практики?

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Российские школьники на следующей неделе начинают сдавать ЕГЭ. По графику 23 мая в школах пройдут экзамены по литературе, химии и истории. И подводя итоги этого учебного года, «Бизнес FM» стало интересно, насколько глубоко в российское образование проникли технологии искусственного интеллекта. Оказалось — весьма глубоко.

В данном случае речь идет не о том, как об ИИ школьникам рассказывают учителя, а о том, кто активнее применяет алгоритмы на практике. Небольшой опрос, проведенный «Бизнес FM» среди школьников и преподавателей, показал, что дети как минимум на шаг впереди.

«Школу не обманешь», — гордо заявил редакции очень уважаемый учитель и директор одного из столичных образовательных учреждений, который заверил, что никто в его школе не сталкивался с попытками учеников схитрить при помощи алгоритмов. А ученики, с которыми удалось побеседовать сотрудникам редакции, говорят о том, что ChatGPT и DeepSeek пишут за них эссе, хоть на русском, хоть на английском, что домашку по математике они делают, просто фотографируя задание в учебнике и переписывая тут же полученные решение и ответ. И в правильной школе должны понимать, что бороться с этим бессмысленно. К этому нужно адаптироваться, считает учитель истории и обществознания гимназии № 9 города Химки Григорий Назаров:

Григорий Назаров, учитель истории и обществознания гимназии № 9 города Химки:

«А зачем тогда такие домашние работы мы задаем, ну, например, в виде реферата? Какие учебные и не только учебные задачи мы решаем созданием реферата, который и десять лет назад можно было скатать с какого-нибудь сайта, где все эти рефераты платно или бесплатно были представлены. А сейчас даже на какой-то отдельный сайт заходить не надо — просто ChatGPT открыл, и тебе все это сделали. То есть вопрос здесь именно в этом. Какие задачи мы ставим? И какие мы пространства и способы предлагаем детям для того, чтобы они эти задания выполняли?»

По мнению Григория Назарова, те же рефераты ученики должны презентовать устно. Тогда школьник эту работу хотя бы прочитает, разобьет на тематические блоки и так далее. То есть поработает и что-то да поймет и запомнит. Ведь сегодня многие ученики даже не открывают файлы, которые готовят для них алгоритмы.

Главный архитектор систем искусственного интеллекта Исследовательского центра ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ Роман Душкин, который много работает в том числе и со школьниками, рассказал радиостанции об одном из своих подопечных. Мальчик учится на дому. Все онлайн. И на уроках английского он даже устные контрольные сдает, научив нейросеть говорить своим голосом. Мальчик учится в шестом классе. Но во многом уже понял жизнь, потому что в какой-то момент он выяснил, что проверяет его тоже ИИ — рассказывает Роман Душкин:

Роман Душкин, главный архитектор систем искусственного интеллекта Исследовательского центра ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ:

«Написать эссе на английском языке. Если есть в задании не выбор каких-то альтернатив, а нужно вписать много какого-то текста, он даже не читает, что там написано, он просто это задание копирует, вставляет в отдельный чат DeepSeek, который у него конкретно под английский язык, и нажимает ввод. То есть сама задача, сформулированная в контрольной работе на Learning Management System, — она уже выступает как готовый промт, и DeepSeek ему выдает текст на английском языке. Он его копирует и вставляет в контрольную, ну и все — и нажимает «отправить». И получает пятерки. Почему? Потому что в конце концов оказалось, что контрольные проверяет такой же интеллектуальный агент, он тупо сравнивает предоставленный текст по критериям, которые сформулированы в задании».

Шестиклассник отправил домашку в 20:30, а в 20:31 уже получил оценку. Ну и что ему после этого думать? А с десятиклассником из Минска жестоко обошлась не бездушная машина, а живой человек. Учитель, который и толкнул его в пучину холодной цифровизации. Все началось с задания написать сочинение о нравственных идеалах в отношениях между людьми:

«Я писал от души, писал красиво, с глубоким подтекстом. Я написал, что идеалы должны быть глобальными. Это не просто какой-то человек, который тебе нравится, а должен мир из-за этого быть лучше. Я раскрывал эту тему, после чего, когда я сдал сочинение, его проверили. Мне поставили отметку 6/8, где 6 — это отметка за содержание. У нас десятибалльная система оценивания. После данного инцидента мне растолковал учитель, что я думал вообще неправильно, не попал в тему сочинения. После этого я перестал вообще сочинения писать сам. Я обратился к нейросети. Она мне так все красиво расписала: так, как требует, наверное, система образования, а не так, как думает человек. Я сдал сочинение, которое написал ИИ, и получил высший балл — 10/10. И ко мне даже учительница подошла и сказала: «Это такая хорошая работа, я такой еще, наверное, даже не видела». Поэтому я никогда больше сочинения писать сам не буду».

О том, что грамотные преподаватели пытаются не бороться, а возглавить, мы уже говорили выше. Но преподаватели бывают разные. Рассказывает восьмиклассник из Москвы:

«У нас был экзамен по обществознанию, и поскольку вел этот экзамен очень добрый учитель, она разрешила нам списывать, сказала: «Списывайте на свою оценку, которая у вас четвертная». Мы решили этот экзамен с помощью GPT, буквально почти каждая задача из второй части была прорешена с помощью чата GPT. Вот так вот».

Кто-то здесь скажет, что естественный интеллект некоторых учителей сильно проигрывает искусственному. А кто-то — что учитель в этом сложном цифровом мире в конкретной ситуации просто остался человеком.