Родителям объяснили, как помочь школьнику с выбором профессии

Чтобы ребенок смог выбрать профессию, которая действительно ему по душе, родителям не следует занимать позицию умудренного опытом эксперта, а стать своего рода коучем, который поможет школьнику сделать непростой выбор. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала кандидат психологических наук, доцент Президентской академии (РАНХиГС) Кристина Иваненко.

© Газета.Ru

«Говорить о том, что я все знаю, я знаю эту жизнь, мой опыт, — это когнитивная ошибка. Наш личный опыт, какой бы он ни был — успешный или неуспешный, он не говорит о том, что повторится тот же самый путь», — подчеркнула специалист.

Она напомнила, что сегодня в открытом доступе большое количество исследований о том, какие профессии будут востребованы в ближайшие 15 лет, а также истории успеха представителей этих специальностей. Все это, по ее словам, следует изучать родителям вместе с детьми.

В начале апреля сообщалось, что обновленный Всероссийский экспертный совет по профориентации займется развитием самоопределения школьников.

Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин отметил, что сегодня происходит перезагрузка системы образования по отраслевому принципу.