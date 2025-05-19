Возможна ли отмена ЕГЭ для победителей олимпиад

Отмена сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для победителей олимпиад не рассматривается, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев во время горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году.

«Модель у нас состоялась, если она работает, зачем придумывать какой-то велосипед. Сейчас миф о том, что победитель олимпиад не может преодолеть ЕГЭ в 70 баллов, это миф. У нас как правило победитель олимпиад это 100-балльник, или высокобалльник за 90 баллов, и решить ЕГЭ ему не стоит ничего. Поэтому мы не планируем такого (отмены ЕГЭ для победителей олимпиад – прим. Агентства «Москва») и считаем, что это даже пагубно для движения олимпиад», – сказал Анзор Музаев.

Он также отметил, что не на всех олимпиадах есть система контроля, как во время проведения ЕГЭ или Всероссийской олимпиады школьников.