В Рособрнадзоре ответили, можно ли сдать ЕГЭ без репетитора

Выпускники могут сдать ЕГЭ без репетитора, школьный учитель должен не натаскивать учеников на госэкзамен, а учить "понимать смысл" предмета. Об этом сказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году.

"[ЕГЭ] можно сдать без репетитора. Я надеюсь, что всем повезло, что [есть] хороший учитель, который в течение школьного обучения не натаскивает, а именно учит понимать смыслы, логически мыслить и вообще раскрывает тему, и не остается белых пятен. Вот в этом случае точно репетитора не нужно, я вам гарантирую", - сказал он.

Он обратил внимание, что родители часто принимают решение воспользоваться услугами репетиторов, когда речь идет о поступлении в вуз, где высокий конкурс, поэтому необходимо получить высокие баллы на ЕГЭ. Кроме того, вокруг ЕГЭ очень много маркетинга, связанного с различными структурами, которые на сдаче экзаменов пытаются заработать деньги, подчеркнул Музаев.

Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдач. Итоги пересдач ЕГЭ 3 и 4 июля будут направлены в регионы не позднее 15 июля. На участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировано свыше 712 тыс. человек, из них свыше 637 тыс. - выпускники 2025 года.