Педагог ответила, снижают ли на ЕГЭ баллы за почерк

На оценку это не влияет.

В спорных случаях проверкой занимаются несколько человек, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» учитель русского языка и литературы, преподаватель НИУ ВШЭ Екатерина Бирюкова.

«На балл почерк не влияет. Если спорный момент, то смотрят несколько человек. Для учителя это не проблема и не вызов. Ты уже причитываешься к этому, отличаешь О и А. На экзамене всегда не хватает времени, ты чуть-чуть спешишь. На реальном экзамене тебе хочется написать как можно лучше, рука дрожит, рука спешит, ты не успеваешь за своими мыслями. Может скакать почерк. Моя рекомендация — пишите просто покрупнее. Помогите себе, чтобы не было апелляции. Но за это балл не снимают 100%».

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