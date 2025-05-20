Как пересдать ЕГЭ в 2025 году

Одиннадцатиклассники имеют право пересдать ЕГЭ не только по обязательным предметам, но и по тем, результатами сдачи которых они недовольны. Согласно новым правилам, переписать можно один экзамен по выбору. «Лента.ру» рассказывает, как это сделать в 2025 году, в какие сроки нужно уложиться и кого не допустят на пересдачу.

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Пересдача предмета по выбору

До 2024 года пересдать ЕГЭ можно было только по двум обязательным предметам — по русскому языку и базовой математике. Причем только если школьник не набрал минимальный балл для получения аттестата.

Если испытуемый демонстрировал неудовлетворительный результат, например, по химии или по информатике, сдать предмет по выбору в том же году он не мог: приходилось ждать следующего года и сдавать экзамены заново. Таким образом, поступить в университет в год выпуска уже было нельзя.

В 2024 году во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил дать возможность пересдать один из предметов по желанию ученика: не только в случае, если экзамен сдан на «двойку», но и если результаты просто не удовлетворяют выпускника.

Теперь школьники имеют право повторно написать экзамен по одному из предметов по собственному выбору до окончания приемной кампании в вузах.

Важно: при пересдаче аннулируются прежние результаты. И если на повторном испытании школьник наберет меньше баллов, засчитывать будут только последний результат

Еще одно важное условие — выбрать можно только один предмет для пересдачи. Остальные можно будет переписать только на следующий год.

Когда можно переписать ЕГЭ в 2025 году

Всего на пересдачу экзаменов выделили две даты. В каждый из дней можно будет сдать определенные предметы:

3 июля (четверг) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия;

4 июля (пятница) — биология, география, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), история, литература.

Другие причины для пересдачи ЕГЭ

В то же время остаются актуальными и другие причины для пересдачи ЕГЭ.

Если завалил обязательные экзамены

Если выпускник не смог набрать необходимое для получения аттестата количество баллов по русскому языку (36) и математике (27 за профильную и «тройку» за базовую), он имеет право прийти на пересдачу в резервные дни. Если и в эти даты не получилось написать экзамен на минимальный балл, то пересдать можно осенью:

4 сентября (четверг) — ЕГЭ по русскому языку;

8 сентября (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня.

23 сентября (вторник) — ЕГЭ по математике базового уровня и русскому языку.

Если пропустил основной день экзамена по уважительной причине

Если школьник не явился в аудиторию в день проведения ЕГЭ по уважительной причине, прийти на испытание он может в резервные дни. В 2025 году уважительными причинами считаются:

болезнь;

плановая операция;

смерть близкого родственника;

автомобильная авария;

пересечение с датой другого экзамена.

Причину пропуска нужно подтверждать документами. Например, выпиской из больницы.

Если в месте проведения ЕГЭ были проблемы с организацией

Учителя организуют зону проведения ЕГЭ так, чтобы на экзамене было максимально комфортно, стараются предугадать все возможные проблемы. Но все же случается, что на всех выпускников не хватает бланков, на аудировании плохо слышно запись или вдруг происходит авария.

В таком случае те, кого задели организационные нарушения, должны писать апелляцию о нарушении порядка проведения экзамена. Заявление адресуется члену государственной экзаменационной комиссии, который присутствует в каждом пункте сдачи ЕГЭ.

Откладывать написание апелляции нельзя. Сделать это нужно в той же школе в день проведения экзамена

Апелляционная комиссия рассмотрит заявление, просмотрит видео с камер наблюдения и примет решение. Если подтвердится факт нарушения, результат ЕГЭ отменят и школьника пригласят на пересдачу. Правда, если апелляцию отклонят, то пересдать или даже дописать экзамен не получится. Поэтому писать заявление лучше, только если вы на 100 процентов уверены в своей правоте.

Если в здании, где проходит экзамен, случается нештатная ситуация, то сдачу ЕГЭ отменяют и переносят без апелляций. Так может произойти, например, если в школе прорвало трубу, случилось короткое замыкание, начался пожар.

В таком случае школьника тоже направят на пересдачу в резервные даты.

Если ученику стало плохо прямо на экзамене

Если выпускник чувствует, что его самочувствие резко ухудшилось прямо на экзамене, то ему нужно попросить о помощи. Члены экзаменационной комиссии отведут подростка к врачу, тот осмотрит школьника и сделает заключение, может ли ребенок продолжать экзамен. Если нет и ученик согласен досрочно завершить экзамен, то организаторы составят специальный акт, а в бланке о регистрации участника поставят пометку.

С этим актом нужно будет прийти на пересдачу в резервный день.

Если экзаменуемый — выпускник прошлых лет

Выпускники прошлых лет также могут сдавать ЕГЭ, но они должны приходить на экзамены в резервные дни основного периода.

Важно: шансов для пересдачи экзамена в начале июля у выпускников прошлых лет не будет.

Кого не допустят на пересдачу ЕГЭ

Есть категория выпускников, для которых право на пересдачу экзамена недоступно. Это нарушители правил.

На ЕГЭ запрещено пользоваться шпаргалками, списывать, пользоваться мобильным телефоном. Тех, кто попался на нарушении правил, должны удалить из аудитории, а результат их экзамена аннулировать.

Нарушители не смогут пересдать ЕГЭ в тот же год. Попробовать свои силы на экзамене они смогут только через 12 месяцев

Нарушения могут обнаружить даже после экзамена — если эксперты будут пересматривать видеозаписи из аудитории и заметят мобильный телефон или «шпоры». В таком случае баллы также аннулируют.

Если нарушение обнаружат уже после того, как выпускник поступит в университет, то его результаты тоже отменят, а студента отчислят.

Резервные даты ЕГЭ в 2025 году

Резервные дни досрочного периода

14 апреля — русский язык;

17 апреля — математика базового и профильного уровней;

18 апреля — иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, обществознание, биология, физика;

21 апреля — иностранные языки (устная часть), история, география, химия, информатика.

Резервные дни основного периода

16 июня — география, литература, обществознание, физика;

17 июня — русский язык;

18 июня — иностранный язык (устная часть), история, химия;

19 июня — биология, иностранный язык (письменная часть), информатика;

20 июня — ЕГЭ по математике базового и профильного уровней;

23 июня — по всем учебным предметам.

Как подать заявление на пересдачу ЕГЭ

Выпускник может решить, что пойдет на пересдачу ЕГЭ, после получения результатов. Узнать их можно в собственной школе, на сайте Рособрнадзора или на портале «Госуслуги».

После этого нужно подать заявление в государственную экзаменационную комиссию своего региона — узнать ее адрес можно в школе или на сайте регионального центра обработки информации (РЦОИ).

Важно уложиться в сроки: заявление нужно подать минимум за два дня до дня пересдачи, максимум — за шесть

При этом выпускнику нужно выбрать конкретный предмет, который он планирует пересдать, и отказаться от результатов первой попытки.

В назначенный день школьник обязан явиться в место проведения экзамена и написать его повторно.

Что взять с собой на пересдачу ЕГЭ

На пересдачу ЕГЭ не нужно брать никаких документов и вещей, кроме тех, что нужны и при сдаче основного экзамена. Это:

две-три черные гелевые или капиллярные ручки;

паспорт;

бутылка воды и перекус;

лекарства, если они необходимы;

разрешенные для сдачи некоторых дисциплин предметы — например, линейка, транспортир, циркуль, калькулятор.

Особенности пересдачи ЕГЭ

Не факт, что получится улучшить результат

Еасли школьник решает переписать один из экзаменов, изначальный результат по этому предмету аннулируют. Таким образом, если в первый раз выпускник наберет 70 баллов, а во второй — 60, то засчитают именно последний результат.

Кроме того, не факт, что на пересдаче повезет с вариантом. Он может оказаться еще сложнее, чем на первом экзамене.

Поэтому, прежде чем решиться на пересдачу, следует взвесить все «за» и «против».

Вузы не будут менять свои расписания

Несмотря на то что пересдающие ЕГЭ выпускники получат итоговые результаты чуть позже остальных, расписание внутренних вступительных экзаменов и сроки приемных кампаний вузы менять не будут.

Баллы по русскому языку

Для получения аттестата о полном общем образовании достаточно набрать 36 тестовых баллов на ЕГЭ по русскому языку. А вот тем, кто хочет продолжить обучение и поступить в университет, придется написать экзамен минимум на 40 баллов.

В случае, если ЕГЭ сдан меньше чем на 40, но больше чем на 36 баллов, стоит воспользоваться дополнительным днем для пересдачи.

Результат ЕГЭ по русскому языку влияет и на получение золотой медали в школе

Если по всем предметам школьник — круглый отличник, а экзамен по русскому языку сдал на результат ниже 70 баллов, то аттестат с отличием, который дает дополнительные бонусы при поступлении в вуз, он не получит.

ЕГЭ по иностранным языкам

ЕГЭ по иностранным языкам состоит из двух частей — письменной и устной, школьники сдают его два дня.

Выпускник может блестяще справиться с письменной частью экзамена, но завалить устную. Даже в этом случае пересдать только одну часть ЕГЭ по иностранным языкам не получится. Проходить заново придется весь экзамен целиком.