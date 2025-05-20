В России могут ввести обязательный экзамен по физкультуре в школах

Если инициатива найдёт отклик в правительстве, зачёт будут сдавать все учащиеся. Член комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, а также член Общественной палаты Республики Татарстан Ольга Павлова выступила с предложением ввести в школах страны обязательный экзамен по физкультуре. Это может значительно повысить интерес детей и подростков к спорту и улучшит общий уровень здоровья населения.

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Физическая культура и спорт — один из главнейших предметов. И, конечно, экзамен по физической культуре абсолютно должен быть, — сказала Павлова в рамках форума «Россия — Исламский мир», проходящего в Казани.

Кроме того, член комиссии ОП подчеркнула, что школьную программу по физической культуре в принципе необходимо тщательно проработать. По словам Павловой, сейчас процент детей, которые по тем или иным причинам не успевает за сверстниками в рамках предмета, слишком высок.