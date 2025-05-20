Родителей предупредили о смертельной опасности ожога медузы для детей

С началом лета все больше россиян потянутся на морские курорты, разбросанные по всему миру. Но иногда обитатели морей могут испортить отдых. Об опасности медуз и влиянии их ожогов в частности на детский организм рассказал в интервью Агентству городских новостей «Москва» заведующий травматологическим отделением Красногорской больницы Николай Боровков.

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Медузы — это беспозвоночные, кишечнополосное животное класса сцифоидных. В своем защитном арсенале эти существа имеют специальные стрекательные клетки, находящиеся в щупальцах. Некоторые виды медуз, например, морская «оса» способна убить человека всего за 4 минуты. Но особенную опасность медузы несут детскому организму.

«Щупальца медузы покрыты клетками, которые выбрасывают яд при малейшем прикосновении – это естественный механизм защиты. У ребенка, аллергиков, людей с высокой чувствительностью после такой встречи можно заметить системные проявления: от сыпи до отека Квинке и даже анафилактического шока. В случае с детьми реакция развивается стремительно», – рассказал Боровков.

Врач напомнил, что детский организм гораздо активнее реагирует на ожог медузы, но особо опасно то, что у ребенка укус медузы может вызвать как только аллергическую реакцию, так и смертельно опасный отек гортани. Поэтому если ребенка обожгла медуза, нужно как можно быстрее вывести его на берег и промыть место ожога не пресной, а морской водой, к месту укуса приложить холод, а когда боль спадет дать ребенку антигистаминное средство.