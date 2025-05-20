Россияне рассказали, какие цели ставят их дети

Большинство нижегородских родителей считают, что их дети должны без проблем обеспечивать себя и свою семью спустя 10 лет с начала карьеры. Такой результат показал опрос сервиса hh.ru.

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По мнению 70% опрошенных, самая главная финансовая цель для их детей после 10 лет карьеры — возможность обеспечивать себя и свою семью. Около 44% респондентов считают, что за это время ребенок должен заработать на собственное жилье. Остальные нижегородцы хотели бы, чтобы их дети просто смогли обеспечивать себя спустя 10 лет работы (27%).

Некоторые опрошенные отметили, что за десятилетнюю карьеру ребенок должен накопить средства на автомобиль (20%), переезд в другую страну (5%), а также начать финансово поддерживать родителей (4%).

Большинство женщин и мужчин считают обеспечение семьи приоритетной финансовой целью для своих детей — 66% против 60% соответственно. Впрочем, мужчины реже чем женщины упоминают покупку жилья и помощь родителям.

Молодежь от 18 до 24 лет ставит цель покупки жилья почти так же высоко, как обеспечение семьи (65% и 70%). С возрастом приоритеты нижегородцев меняются — за собственное жилье через 10 лет работы выступают лишь 15% опрошенных старше 55 лет.

Жители Нижегородской области говорят о важности обеспечения семьи чаще, чем россияне из других регионов. Особенно высокий запрос на достижение этой цели наблюдается среди работников медицинской и юридической сфер (73% и 69%). Сотрудники IT-сектора чаще других выступают за переезд в другую страну (18%). Помощь родителям поддерживают в основном представители розничной торговли и рабочий персонал (3,5% и 14%).

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 77% нижегородцев видят необходимость в хорошем образовании.