Для сдающих ЕГЭ будет доступна платформа мгновенной обратной связи

В этом году более 712 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ. Экзаменационная кампания пройдёт во всех 89 регионах России, включая новые субъекты — Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Рособрнадзор создал платформу для обратной связи, чтобы оперативно реагировать на сообщения участников. Глава ведомства Анзор Музаев заверил, что реакция будет быстрой.

«Парламентская газета» выяснила, какие ещё изменения ждут выпускников в этом году.

Особое внимание к приграничным регионам

Основной период ЕГЭ пройдёт с 23 мая по 4 июля. Будет открыто почти 6 тысяч пунктов, из них 632 — на дому, 29 — в медицинских учреждениях и 41 — в новых регионах.

Более 630 тысяч участников — это выпускники текущего года, свыше 13 тысяч — с ограниченными возможностями, а 1,8 тысячи — из новых регионов.

Музаев подчеркнул, что особое внимание уделят приграничным регионам — Курской, Брянской и Белгородской областям.

«Мы продлили особенности проведения экзаменов в этих регионах, — сказал глава Рособрнадзора. — Родители могут принять разные решения. Можно получить аттестат в школе, а затем поступить в вуз. Если кто-то хочет сдавать ЕГЭ, для них организованы пункты в безопасных местах с бомбоубежищами и планами действий на случай угрозы или тревоги. Также есть возможность прервать экзамен».

Под родительским контролем

В этом году можно будет оставить жалобу на организацию ЕГЭ на специальной платформе, которая будет работать круглосуточно. Рособрнадзор обещает оперативную реакцию.

«Платформа обратной связи создана, чтобы быстро реагировать на сообщения, — объяснил Музаев. — В день экзамена ситуационный центр работает круглосуточно во всех пунктах. Участники и их родители смогут оставить жалобу через QR-код на входе. Специальные сотрудники будут оперативно отвечать».

Ещё одно нововведение — родительский контроль. Один из родителей сможет наблюдать за ходом экзамена.

«Во время ЕГЭ один из родителей будет контролировать процесс, — рассказал Музаев. — У него будет отдельная ведомость, где он будет фиксировать нарушения, совершённые взрослыми, а не детьми».

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) разослала рекомендации регионам по обеспечению тишины во время Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Среди них — настройка рамок безопасности. Теперь перед каждым экзаменом их будут настраивать так, чтобы они не издавали лишних звуков.

Кроме того, депутаты Государственной Думы предложили свои меры. Их также учтут при организации ЕГЭ.

Особое внимание уделят шумным работам рядом с пунктами проведения экзаменов. Соответствующие письма отправили в регионы, а главы муниципалитетов получили предупреждения.

Председатель комитета Ирина Белых подчеркнула, что Рособрнадзор учёл все пожелания депутатов.