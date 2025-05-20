Как правильно подготовиться к беременности

Некоторые будущие мамы считают, что к беременности невозможно подготовиться заранее, но такой подход чреват для женщин не только потерей душевного равновесия, но может навредить и здоровью будущего ребенка. О том, как правильно готовить себя к рождению малыша, рассказала в интервью радио Sputnik акушер-гинеколог Татьяна Бережкова.

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«Общий и биохимический анализ крови выявят анемию, воспаления и дефициты витаминов, в том числе железа, витамина D и B12 — важнейших для вынашивания беременности. Гормональное обследование — ТТГ, пролактин даст понимание состояния репродуктивной и эндокринной систем. Также следует проверить уровень антимюллерова гормона, гомоцистеина и ферритина», - уточняет специалист.

По словам Бережковой, на дородовой стадии женщине следует также исследовать организм на наличие или отсутствие иммунитета к инфекциям, опасным для плода: краснухе, токсоплазмозу, цитомегаловирусу и герпесу, выявить уровень глюкозы и сделать коагулограмму, чтобы в последствии не допустить нарушений свертываемости крови. Неплохо пройти кольпоскопию и сделать УЗИ органов малого таза и молочных желез. К тому же в период беременности лучше совсем отказаться от курения, употребления алкоголя и напитков с высоким содержанием кофеина.