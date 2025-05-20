Как правильно обустроить комнату для талантливого ребенка

Комната талантливого ребенка должна вдохновлять и мотивировать на успехи. В обстановке важно всё, от цвета стен до деталей в элементах декора, организации учебного пространства. Маркетологи бренда стеновых покрытий VEROL познакомились с талантливыми детьми и узнали, что для них самое важное в обустройстве комнаты.

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Екатерина Дергунова, руководитель департамента маркетинга VEROL, рассказала RuNes24.ru о статистике, по каким критериям можно оформлять детскую комнату.

Один из самых важных аспектов интерьера детской комнаты — цвет. Для дошкольников бренд-психологи VEROL рекомендуют выбирать сочные оттенки, яркие рисунки и принты. Школьникам взрыв красок может навредить. Мозговая активность перестраивается, на замену играм приходит учебный процесс.

Оттенки зелёного и жёлтого помогают мозгу работать, генерировать идеи, креативить, положительно влияют на усвоение новых знаний, улучшают память. Примененный в деталях оранжевый цвет помогает детям с концентрацией внимания, стабилизирует работу нервной системы. Голубой и синий цвет психологи рекомендуют для комнат детей, увлеченных программированием, точными науками — помогают в развитии аналитических способностей, успокаивают. Оттенки следует выбирать спокойные, ближе к пастельной гамме.

То, что планируют родители, не всегда совпадает с желаниями детей. К такому выводу пришли маркетологи VEROL по результатам опроса. Екатерина Дергунова, руководитель департамента маркетинга компании объяснила:

«Статистика действительно подтверждает тот факт, что детям часто не нравится ремонт в комнате. 32% опрошенных не устраивает дизайн и обстановка и хотели бы внести изменения. 18% считают, что стены должны быть однотонными, без рисунков и принтов. В приоритете у 47% — просторный стол, на котором можно разместить как учебники, так и предметы для хобби, личные вещи. И больше половины респондентов — 62% — закрывают окна шторами, предпочитают полумрак».

Чтобы ребенок не только развивал свои таланты, но и чувствовал себя хозяином, лучше вместе выбирать отделочные материалы, мебель и декор. И учитывать интересы, особенности характера и темперамента.