Лучшие базы заданий для подготовки к ЕГЭ

Когда можно будет пересдать ЕГЭ, что будет за обнаруженные на экзамене шпаргалки и как создать самую эффективную «шпору» для «зубрежки» – в материале НСН. Делимся подборкой сайтов с вариантами и решениями заданий.

В России с 23 мая начнется основной период сдачи ЕГЭ, он стартует с экзаменов по истории, литературе и химии. Экзамены будут проходить до 11 июня включительно. Для тех, кто не сдал основные экзамены на минимальные баллы для получения аттестата, в сентябре назначена дополнительная волна сдачи.

В каждую из волн определены и резервные дни. Они предназначены только для тех, кто пропустил основные сроки по болезни или другой уважительной причине, а также нужны тем, у кого совпали даты экзаменов по выбору.

В подборке НСН – даты основных и резервных дней сдачи ЕГЭ, советы по финальной подготовке и лайфхаки по созданию самой эффективной шпаргалки, а также рекомендации ребят, которые в прошлом году успешно прошли это непростое испытание и поступили в один из лучших вузов страны.

Делимся подборкой сайтов с вариантами и решениями заданий.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ СДАЧИ

23 мая (пятница) — история, литература и химия

27 мая (вторник) — математика базового и профильного уровней

30 мая (пятница) — русский язык

2 июня (понедельник) — обществознание, физика

5 июня (пятница) — биология, география и иностранные языки (письменная часть)

10 июня (вторник) — иностранные языки (устная часть) и информатика

11 июня (среда) — иностранные языки (устная часть) и информатика.

РЕЗЕРВНЫЕ ДАТЫ СДАЧИ

16 июня (понедельник) — география, литература, обществознание, физика

17 июня (вторник) — русский язык

18 июня (среда) — иностранные языки (устная часть), история, химия

19 июня (четверг) — биология, иностранные языки (письменная часть), информатика

20 июня (пятница) —математика базового уровня, математика профильного уровня

23 июня (понедельник) — по всем учебным предметам.

ДАТЫ ПЕРЕСДАЧ

3 июля (четверг) — иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия

4 июля (пятница) — биология, география, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, иностранные языки (устная часть), история, литература.

Пересдача ЕГЭ возможна только по одному предмету и только 3-4 июля, в следующий раз пересдать можно будет уже только через год.

Также следует помнить, что учитываться будет второй результат, первый автоматически аннулируют (даже если первый был результативнее).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

4 сентября (четверг) — русский язык

8 сентября (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня

23 сентября (вторник) – ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ И БАЗЫ ВАРИАНТОВ

1. Решу ЕГЭ

На этом сайте постоянно появляются новые варианты для самопроверки по всем предметам. При этом варианты составляются компьютером. Обученный робот формирует каждый новый вариант из новых заданий и заданий, которые по статистике оказались самыми сложными в прошлых вариантах.

Конечно же, в конце компьютер покажет все ваши ошибки и выставит оценку.

Для особого этапа подготовки на сайте также представлен раздел с самыми сложными заданиями прошлых лет.

И еще один приятный бонус – конструктор варианта по типам заданий и темам. Если вы знаете свои слабые стороны, то самое время начать их прокачивать. Для этого просто выбираем «типовой» вариант. Из всех тем и типов заданий кликаем на те, что вызывают больше опасений, компьютер создаст вам вариант ЕГЭ из вашего страшного сна.

2. Топовый открытый банк заданий ЕГЭ

Этот сайт позволяет решать задания и получать ответы и решения в видео и текстовом формате. Вы получите не только результат, но и объяснения от преподавателей онлайн-школы «100балльный репетитор».

Советуем пройти регистрацию, чтобы смотреть статистику своих успехов и эффективно работать над ошибками.

3. Банк заданий и интенсивы от школы NeoFamily (необходима регистрация)

Этот ресурс предоставляет очень большой массив бесплатной информации, который будет полезен именно для «подведения итогов» в подготовке к ЕГЭ. На основе материалов сайта можно создать отличные «шпоры», чтобы перечитывать их ночью перед экзаменом.

Здесь также есть раздел «умный справочник», а еще можно выбрать «чат с методистом», тест от искусственного интеллекта, «умное повторение», добавить самые сложные варианты к себе в личный кабинет, чтобы к ним вернуться в момент паники.

Отдельно отметим магазин курсов-интенсивов, которые стартуют примерно с 20 мая. Один такой курс можно приобрести от 1500 рублей. Авторы-методисты предложат видео- короткометражки, которые быстро и понятно объяснят самые сложные моменты предмета. Также у вас останутся презентации, конспекты и карточки интервального повторения (из них можно сделать отличные шпоры).

Советуем объединяться в группы и покупать такие курсы вместе, чтобы выходило дешевле. В целом решать варианты вместе с «коллегами» очень даже эффективно, но про самостоятельную подготовку в индивидуальном темпе тоже не забываем.

4. Вебинары от школы СМИТАП

Эта онлайн-школа предоставляет курсы и вебинары по подготовке к ЕГЭ. На сайте приведена статистика о том, что каждый пятый стобалльник в России проходил обучение в этой школе.

Эту платформу советуют студенты журфака МГУ, которые сейчас успешно обучаются на первом курсе. Хотим порекомендовать «финальный курс» глобального повторения всего материала за неделю до ЕГЭ (цена от 2590 до 3490 рублей).

Бесплатные материалы также представлены на сайте и в телеграм-каналах школы. Советуем подписаться на их группу в ВК.

5. Учительский портал

Оказывается, портал для учителей может быть полезен и для школьников. На этом сайте собрана самая большая база презентаций и учебных материалов, которыми учителя со всей страны делятся друг с другом. По запросу «ЕГЭ» легко найдутся самые сложные темы экзамена. При подготовке шпаргалок можно копировать или распечатать слайды целиков – в мини версии.

6. Школа Асоевой (для сдающих литературу и будущих студентов-журналистов)

На сайте представлены различные варианты подготовки, на платные полноценные курсы цена варьируются от двух до шести тысяч рублей.

Советуем подписаться на канал школы в телеграмме, вбив в поиске «тг-канал Асоевой». Сейчас, например, здесь обсуждаются темы, которые могут попасться в этом году на экзамене по литературе.

ПЯТЬ СЕКРЕТОВ ИДЕАЛЬНОЙ ШПАРГАЛКИ

Напоминаем, что удаленные с ЕГЭ за использование шпаргалок, смогут прийти на пересдачу только в следующем году. Поэтому советуем использовать «шпоры» для финального прогона всех сложных моментов.

Расскажем, как составить идеальную шпаргалку:

Выбираем поле для работы: все темы или только самые сложные моменты Собираем материалы из всех источников, включая учебники, презентации учителей и нашу подборку ресурсов Ищем уже готовые шпаргалки, чтобы взять из них самое лучшее Добавляем в сухой материал рисунки, краткие таблицы и выделяем самое сложное цветными маркерами Теперь пробуем решить какое-то задание, мысленно воспользовавшись шпаргалкой. Так мы поймем, какие моменты запомнились, а какие – лучше выделить отдельным цветом, чтобы потом это точно всплыло в голове

Советуем печатать шпаргалки 9 шрифтом и делать прямоугольными, чтобы удобно было держать в руке.

И помните, что красивые шпаргалки всегда хочется перечитать еще раз, поэтому не отказывайте себе в творческом порыве.

Оставляем ссылки на готовые варианты шпаргалок, которые можно использовать для повторения материала или для создания своих «шпор»: