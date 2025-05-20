Педагог дал советы по написанию «идеального» сочинения на ЕГЭ

Не стоит сдавать слишком объёмную работу, важен баланс.

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Единый госэкзамен — это «не творческий конкурс», свои амбиции в ходе испытания демонстрировать не нужно.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала учитель русского языка и литературы, преподаватель НИУ ВШЭ Екатерина Бирюкова.

«Мечтать надо о великом, а идти к реальному. Хочу 100 баллов, значит, нужно понимать, что я конкретно для этого буду делать. Немного удачи, со стороны семьи — внимание, забота и поддержка. Хотя могут повлиять разные факторы, человек может заболеть в день экзамена или на улице будет очень жарко, внешний фактор. И где мои 100 баллов? Может проверяющий устал, или уровень подготовки проверяющих тоже падает. Вдруг какие-то сотки пролетают, потому что замылился глаз, и сочинение после 20-го сочинения кажется не настолько плохим. Человеческий фактор не забываем, поэтому на 400-600 слов не расписывайтесь, держите баланс. Я всем рекомендую, чтобы ваше сочинение было на лист А4 и немного на второй части листа. Этого достаточно, чтобы сказать самое главное. Это не творческий конкурс, не литература, не олимпиада. Тут надо понять, хочешь ли ты быть творческим, невероятным, исключительным, моё сочинение номер 1 среди всех сочинений или я хочу получить 100 баллов? Делаем выбор. Свои амбиции не стоит показывать на этом листе бумаги. Надо просто найти что сказать, связать два аргумента и написать вывод. И сделать это, используя чуть больше эпитетов, чем обычно в речи употребляешь. Вот рецепт».

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