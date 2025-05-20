В Подмосковье родители запустили новый тренд

В Подмосковье более 41,5% будущих родителей предпочитают рожать вместе. Об этом информирует пресс-служба областного Минздрава.

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Совместные роды – самый популярный выбор у 41,5% будущих родителей в Московской области. Данная услуга предоставляется всем желающим бесплатно.

Подробная информация о помощи при родах в регионе доступна на портале «Стань мамой в Подмосковье», а также по телефону горячей линии 8 (800) 550-30-03, как сообщил зампред правительства области Максим Забелин.