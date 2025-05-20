Что ждет детей в летних лагерях в 2025 году

Третий год подряд общество «Знание» организует отдых и оздоровление детей в лагерях. В этом сезоне разработана образовательная программа, которая позволит детям провести время с пользой, узнать что-то новое и вдохновиться на новые достижения.

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«У ребят будет возможность послушать лекции выдающихся людей, которые защищают нашу Родину, развивают науку и культуру, ежедневно своим трудом делают Россию еще лучше, еще сильнее», – отметил гендиректор «Знания» Максим Древаль.

В детских лагерях выступят лекторы общества: ветераны специальной военной операции, специалисты по профориентации, ученые и государственные деятели. Также с ребятами поделятся опытом представители различных силовых ведомств, творческих профессий, экологи, лидеры общественного мнения и активисты.

Встречи будут посвящены важным датам 2025 года: 80-летию Победы в Великой Отчественной войне, 80-летию атомной промышленности и Году защитника Отечества, а также Дню государственного флага, Дню семьи, Дню России, Дню ВМФ и другим темам.

Кроме методических пособий для праздников, «Знание» подготовило материалы для ежедневной воспитательной работы. Одним из ключевых форматов станет «День со Знанием» – готовые просветительские программы для тематических дней. Это гибкий формат, который объединяет разные активности: кинопоказы, квизы, карьерные консультации, встречи с учеными, военными и специалистами по искусственному интеллекту.

Стоит добавить, что в преддверии летних каникул и отпусков, пока власти проверяют готовность детских лагерей к летнему сезону, родителям стоит заранее изучить условия проживания, программу и безопасность выбранного места. На что обратить внимание при выборе лагеря и как помочь ребенку адаптироваться к новой среде, читайте на «ФедералПресс».