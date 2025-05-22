Стало известно, сколько человек планируют сдавать ЕГЭ в Подмосковье

Основной период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартует в Подмосковье 23 мая, в нем примут участие свыше 39 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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«В 2025 году ЕГЭ сдадут 35 503 выпускника 11 классов текущего года и 4 264 выпускника прошлых лет. Всего участие в экзаменах примут более 39 тысяч человек, на две тысячи больше, чем в прошлом году. Для этого в регионе организованы 256 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), все они размещены на базе школ», — цитирует пресс-служба министра образования Московской области Ингрид Пильдес.

Кампания продлится до 11 июня. В числе первых экзаменов - история, химия и литература. В пресс-службе отметили, что все больше выпускников делают выбор в пользу инженерных, медицинских и IT-специальностей и выбирают для сдачи соответствующие предметы.

«В рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" в этом году введен новый показатель, отражающий долю выпускников, выбравших единый государственный экзамен по естественно-научным предметам, профильной математике и информатике. Мы уже фиксируем положительную динамику: интерес школьников к этим дисциплинам растет. По сравнению с прошлым годом количество участников, выбравших химию, увеличилось на 33%. На 26% вырос выбор в пользу биологии и информатики, на 24% - профильной математики, а на 17% - физики», — подчеркнула Пильдес.

В ведомстве добавили, что одной из особенностей этого года станет участие родителей выпускников в экзаменационной кампании в качестве общественных наблюдателей - в пунктах будут работать более тысячи представителей родительского сообщества. Для участников, которые по уважительным причинам не смогут присутствовать на экзаменах в основные дни, предусмотрен резервный период с 16 по 23 июня. Пересдать один предмет по желанию можно будет 3 и 4 июля. Дополнительный этап экзаменов для тех, кто не прошел государственную итоговую аттестацию, пройдет с 4 по 23 сентября.