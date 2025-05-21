Психолог ответил, нужно ли запрещать детям пользоваться соцсетями

СМИ сообщили, что Франция, Испания и Греция планируют ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей социальных сетей. Предполагается, что производителей устройств с доступом к Сети обяжут устанавливать технологии для проверки возраста их пользователей. Чем опасно неконтролируемое потребление контента детьми и нужна ли подобная мера в России, «Вечерняя Москва» обсудила с психологом Евгением Фоминым.

© Вечерняя Москва

По его словам, подросткам нужно приобщаться к социальным сетям как можно позднее. Интернет — безграничное информационное пространство. Сложно понять, какую информацию в нем найдет пользователь и как интерпретирует ее в зависимости от своего психологического состояния.

«Нужно ограничивать вред, который могут наносить социальные сети. Причем не только для детей, но и для взрослых. Если появится механика отсечения вредоносного контента, то это будет хорошо», — поделился мнением эксперт.

Он напомнил, что несколько лет назад все говорили о суицидальной игре «Синий кит», когда подростки получали опасные и страшные «задания» через социальные сети.

«Выдвигалась идея ввести регистрацию в соцсетях через аккаунты на "Госуслугах". Это было бы отличным решением. Человек выходил бы в Сеть не анонимно и содержал свое информационное пространство (и его окружающих) в чистоте», — считает психолог.

Когда информационное пространство «засоряется», это влияет на настроение человека. Если, к примеру, он постоянно поглощает контент о несправедливости мира, у него развиваются тревога и депрессивное состояние.

«Если рассказывать человеку, какими плохими бывают люди или их определенные категории, то это будет приводить к гневу, с которым сложно будет справиться», — привел пример собеседник «ВМ».

Кроме того, у подобного гнева будут последствия: раскаяние за возможно опрометчиво совершенные поступки и разочарование.

«Сложится впечатление, что мир несправедлив и опасен. И зачем тогда жить? Возникает экзистенциальная угроза жизни. Вся гамма негативных эмоций, которые может испытать человек, может быть спровоцирована увиденным в соцсетях», — резюмировал Фомин.

Зависимость от новых публикаций и коротких роликов в социальных сетях может привести к искажению восприятия себя, нарциссизму и психическим расстройствам, выяснили ученые. А социальная изоляция и «идеальность» картинок в ленте новостей усугубляют эти эффекты. Действительно ли соцсети могут спровоцировать ментальные проблемы и как с этим бороться, разбиралась «Вечерняя Москва».