Эксперт рассказал, как замотивировать ребенка читать книги летом

Летом дети хотят отвлечься от учёбы и полноценно отдохнуть. Но родители часто настаивают на продолжении занятий, включая чтение списка литературы на каникулы. Как же увлечь ребёнка чтением? Психолог Александра Метальникова поделилась своими мыслями по этому поводу.

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Она считает, что нельзя заставлять детей читать, так как это может вызвать отторжение.

«Многие родители удивляются, что ребёнок не проявляет интереса к учёбе. Но ведь они сами приучили его к пассивному поведению, всегда предлагая готовые занятия. Ребёнок ждёт, когда взрослые придумают, чем его занять», — пояснила Метальникова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперт советует родителям понять, зачем их детям нужно читать.

«Мы не должны просто впихивать в ребёнка школьную программу. В большинстве случаев дети ещё слишком малы для этого. Если мы хотим, чтобы они читали, то нужно найти подход. Уделите хотя бы 5-10 минут, чтобы обсудить с ребёнком прочитанное», — добавила психолог.

Ребёнку будет интересно читать, если родители проявят внимание и поймут, что ему нравится.

«Даже если это не школьные книги, а весёлые рассказы по математике. Важно потратить время на поиск таких книг. Можно прочитать страницу вместе с ребёнком и обсудить её. Эта страница станет бесценной. Даже если ребёнок начнёт, например, с Пушкина, это уже замечательно», — отметила Метальникова.

Пример родителей играет важную роль. Дети копируют поведение взрослых.

«Если вы сами не читаете, то бесполезно ждать, что ребёнок проявит интерес. Читайте вместе с ним в его комнате, перед его глазами. Он обязательно проникнется, если увидит, что вы каждый день уделяете чтению 15 минут перед сном», — посоветовала психолог.

Метальникова подчеркнула, что для того, чтобы ребёнок полюбил чтение, родителям нужно вложить своё время и силы.