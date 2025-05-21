Эксперт рассказал, как замотивировать ребенка читать книги летом

Эксперт рассказала, как замотивировать ребенка читать книги летом
Летом дети хотят отвлечься от учёбы и полноценно отдохнуть. Но родители часто настаивают на продолжении занятий, включая чтение списка литературы на каникулы. Как же увлечь ребёнка чтением? Психолог Александра Метальникова поделилась своими мыслями по этому поводу.
Она считает, что нельзя заставлять детей читать, так как это может вызвать отторжение.
«Многие родители удивляются, что ребёнок не проявляет интереса к учёбе. Но ведь они сами приучили его к пассивному поведению, всегда предлагая готовые занятия. Ребёнок ждёт, когда взрослые придумают, чем его занять», — пояснила Метальникова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Эксперт советует родителям понять, зачем их детям нужно читать.
«Мы не должны просто впихивать в ребёнка школьную программу. В большинстве случаев дети ещё слишком малы для этого. Если мы хотим, чтобы они читали, то нужно найти подход. Уделите хотя бы 5-10 минут, чтобы обсудить с ребёнком прочитанное», — добавила психолог.
Ребёнку будет интересно читать, если родители проявят внимание и поймут, что ему нравится.
«Даже если это не школьные книги, а весёлые рассказы по математике. Важно потратить время на поиск таких книг. Можно прочитать страницу вместе с ребёнком и обсудить её. Эта страница станет бесценной. Даже если ребёнок начнёт, например, с Пушкина, это уже замечательно», — отметила Метальникова.
Пример родителей играет важную роль. Дети копируют поведение взрослых.
«Если вы сами не читаете, то бесполезно ждать, что ребёнок проявит интерес. Читайте вместе с ним в его комнате, перед его глазами. Он обязательно проникнется, если увидит, что вы каждый день уделяете чтению 15 минут перед сном», — посоветовала психолог.
Метальникова подчеркнула, что для того, чтобы ребёнок полюбил чтение, родителям нужно вложить своё время и силы.