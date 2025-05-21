Точные даты экзаменов и результатов ЕГЭ 2025 года

ЕГЭ 2025 по дням: точные даты экзаменов и результатов
В ближайшие дни наступает горячая пора для российских выпускников: стартует период сдачи ЕГЭ. Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание экзаменов на 2025 год. «ФедералПресс» рассказывает, когда пройдут испытания по русскому языку, математике и другим предметам, сколько длится каждый экзамен и когда ждать результаты.
Кто и как формирует график ЕГЭ
Расписание ЕГЭ – это не просто список дат. Это официальный документ, утверждаемый сразу двумя ведомствами: Министерством просвещения России и Рособрнадзором. Ежегодно они издают совместный приказ, в котором закрепляют точные даты, продолжительность экзаменов, распределение по этапам и порядок проведения.
В 2025 году расписание зафиксировано в приказе № 787/2089 от 11 ноября 2024 года. Он определяет не только даты, но и требования к организации экзаменов, включая использование учебных материалов и порядок пересдачи. Все экзамены начинаются строго в 10:00 по местному времени–это единое правило для всей страны.
Как прошел досрочный этап экзаменов
В 2025 году досрочный период ЕГЭ стартовал 21 марта и завершился 11 апреля. Этот этап предназначался для выпускников, которые по уважительным причинам не могут сдавать экзамены вместе с основным потоком. В их числе–участники соревнований, олимпиад, абитуриенты зарубежных вузов и другие категории.
Экзамены проходили по графику:
- 21 марта – география, литература;
- 25 марта – русский язык;
- 28 марта – математика (базовая и профильная);
- 1 апреля – физика, биология, иностранные языки (письменная часть);
- 4 апреля – иностранные языки (устная часть);
- 8 апреля – информатика, обществознание;
- 11 апреля – история, химия.
Досрочные экзамены проводились по тем же стандартам, что и основная волна, с соблюдением всех организационных требований.
Что входит в основной период ЕГЭ
Основной этап сдачи ЕГЭ в 2025 году проходит с 23 мая по 11 июня. В это время экзамены сдают выпускники школ текущего года — это самая масштабная часть итоговой аттестации.
Сдача предметов идет по утвержденному графику:
- 23 мая – история, литература, химия;
- 27 мая – математика базового и профильного уровней;
- 30 мая – русский язык;
- 2 июня – обществознание, физика;
- 5 июня – биология, география, иностранные языки (письменная часть);
- 10 и 11 июня – иностранные языки (устная часть), информатика.
Каждый экзамен начинается в 10:00 по местному времени. Все процедуры проводятся по единым стандартам, вне зависимости от региона.
Если не получилось с первого раза: когда сдают в резервные дни
Резервные дни ЕГЭ предназначены для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамен в основной срок. Это может быть совпадение экзаменов по разным предметам, болезнь или семейные обстоятельства.
В 2025 году резервный период основного этапа проходит с 16 по 23 июня. В эти дни участники могут пересдать один или несколько предметов.
Расписание резервных дней:
- 16 июня – география, литература, обществознание, физика;
- 17 июня – русский язык;
- 18 июня – устная часть по иностранным языкам, история, химия;
- 19 июня – биология, письменная часть по иностранным языкам, информатика;
- 20 июня – математика базовая и профильная;
- 23 июня – резерв по всем предметам.
Все экзамены начинаются в 10:00, а формат полностью соответствует основному дню сдачи.
Дополнительный шанс: пересдачи и сентябрьский этап
С 2025 года у выпускников появилась возможность пересдать один предмет по выбору еще до окончания приемной кампании в вузы. Это решение особенно важно для тех, кто не набрал нужного балла в основной период и хочет успеть подать документы в высшие учебные заведения.
Помимо летней пересдачи, предусмотрен дополнительный осенний этап. В нем участвуют те, кто не сдал экзамен или не смог присутствовать на ЕГЭ по уважительной причине.
Даты дополнительного периода:
- 4 сентября –русский язык;
- 8 сентября – математика базового уровня;
- 23 сентября – резервный день: русский и математика базовая.
Пересдачи проходят по тем же стандартам, что и основной этап. Расписание фиксировано, изменения возможны только по решению Рособрнадзора.
Сколько длится ЕГЭ: время на каждый предмет
Продолжительность экзаменов по каждому предмету строго установлена Рособрнадзором. Время рассчитывается так, чтобы участник мог выполнить все задания без спешки, с учетом уровня сложности и объема работы.
Больше всего времени дается на экзамены, где требуется объемное решение задач, написание развернутых ответов или работа с графическим материалом.
Время сдачи по предметам:
- 3 часа 55 минут – математика профильного уровня, физика, информатика, литература, биология;
- 3 часа 30 минут – русский язык, история, обществознание, химия;
- 3 часа 10 минут – письменная часть по иностранным языкам;
- 3 часа – математика базовая, география, китайский язык;
- 17 минут – устная часть по английскому, французскому, немецкому, испанскому;
- 14 минут – устная часть по китайскому языку.
Экзамены проводятся строго по расписанию и начинаются в 10:00 по местному времени. Дополнительное время предоставляется отдельным категориям участников по медицинским показаниям и другим основаниям.
Когда и как узнают результаты ЕГЭ
Сроки публикации результатов зависят от предмета, даты сдачи и региона. Обычно официальные итоги экзамена становятся доступны через 10–14 дней после проведения. Сначала данные утверждаются Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), затем–публикуются в личных кабинетах участников.
Точные даты по каждому предмету будут определены ближе к началу основной волны. Уведомление о готовности результатов направляется автоматически, но проверить их можно и самостоятельно на региональных порталах или через портал «Госуслуги».
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