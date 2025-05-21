Точные даты экзаменов и результатов ЕГЭ 2025 года

В ближайшие дни наступает горячая пора для российских выпускников: стартует период сдачи ЕГЭ. Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание экзаменов на 2025 год. «ФедералПресс» рассказывает, когда пройдут испытания по русскому языку, математике и другим предметам, сколько длится каждый экзамен и когда ждать результаты.

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Кто и как формирует график ЕГЭ

Расписание ЕГЭ – это не просто список дат. Это официальный документ, утверждаемый сразу двумя ведомствами: Министерством просвещения России и Рособрнадзором. Ежегодно они издают совместный приказ, в котором закрепляют точные даты, продолжительность экзаменов, распределение по этапам и порядок проведения.

В 2025 году расписание зафиксировано в приказе № 787/2089 от 11 ноября 2024 года. Он определяет не только даты, но и требования к организации экзаменов, включая использование учебных материалов и порядок пересдачи. Все экзамены начинаются строго в 10:00 по местному времени–это единое правило для всей страны.

Как прошел досрочный этап экзаменов

В 2025 году досрочный период ЕГЭ стартовал 21 марта и завершился 11 апреля. Этот этап предназначался для выпускников, которые по уважительным причинам не могут сдавать экзамены вместе с основным потоком. В их числе–участники соревнований, олимпиад, абитуриенты зарубежных вузов и другие категории.

Экзамены проходили по графику:

21 марта – география, литература;

25 марта – русский язык;

28 марта – математика (базовая и профильная);

1 апреля – физика, биология, иностранные языки (письменная часть);

4 апреля – иностранные языки (устная часть);

8 апреля – информатика, обществознание;

11 апреля – история, химия.

Досрочные экзамены проводились по тем же стандартам, что и основная волна, с соблюдением всех организационных требований.

Что входит в основной период ЕГЭ

Основной этап сдачи ЕГЭ в 2025 году проходит с 23 мая по 11 июня. В это время экзамены сдают выпускники школ текущего года — это самая масштабная часть итоговой аттестации.

Сдача предметов идет по утвержденному графику:

23 мая – история, литература, химия;

27 мая – математика базового и профильного уровней;

30 мая – русский язык;

2 июня – обществознание, физика;

5 июня – биология, география, иностранные языки (письменная часть);

10 и 11 июня – иностранные языки (устная часть), информатика.

Каждый экзамен начинается в 10:00 по местному времени. Все процедуры проводятся по единым стандартам, вне зависимости от региона.

Если не получилось с первого раза: когда сдают в резервные дни

Резервные дни ЕГЭ предназначены для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамен в основной срок. Это может быть совпадение экзаменов по разным предметам, болезнь или семейные обстоятельства.

В 2025 году резервный период основного этапа проходит с 16 по 23 июня. В эти дни участники могут пересдать один или несколько предметов.

Расписание резервных дней:

16 июня – география, литература, обществознание, физика;

17 июня – русский язык;

18 июня – устная часть по иностранным языкам, история, химия;

19 июня – биология, письменная часть по иностранным языкам, информатика;

20 июня – математика базовая и профильная;

23 июня – резерв по всем предметам.

Все экзамены начинаются в 10:00, а формат полностью соответствует основному дню сдачи.

Дополнительный шанс: пересдачи и сентябрьский этап

С 2025 года у выпускников появилась возможность пересдать один предмет по выбору еще до окончания приемной кампании в вузы. Это решение особенно важно для тех, кто не набрал нужного балла в основной период и хочет успеть подать документы в высшие учебные заведения.

Помимо летней пересдачи, предусмотрен дополнительный осенний этап. В нем участвуют те, кто не сдал экзамен или не смог присутствовать на ЕГЭ по уважительной причине.

Даты дополнительного периода:

4 сентября –русский язык;

8 сентября – математика базового уровня;

23 сентября – резервный день: русский и математика базовая.

Пересдачи проходят по тем же стандартам, что и основной этап. Расписание фиксировано, изменения возможны только по решению Рособрнадзора.

Сколько длится ЕГЭ: время на каждый предмет

Продолжительность экзаменов по каждому предмету строго установлена Рособрнадзором. Время рассчитывается так, чтобы участник мог выполнить все задания без спешки, с учетом уровня сложности и объема работы.

Больше всего времени дается на экзамены, где требуется объемное решение задач, написание развернутых ответов или работа с графическим материалом.

Время сдачи по предметам:

3 часа 55 минут – математика профильного уровня, физика, информатика, литература, биология;

3 часа 30 минут – русский язык, история, обществознание, химия;

3 часа 10 минут – письменная часть по иностранным языкам;

3 часа – математика базовая, география, китайский язык;

17 минут – устная часть по английскому, французскому, немецкому, испанскому;

14 минут – устная часть по китайскому языку.

Экзамены проводятся строго по расписанию и начинаются в 10:00 по местному времени. Дополнительное время предоставляется отдельным категориям участников по медицинским показаниям и другим основаниям.

Когда и как узнают результаты ЕГЭ

Сроки публикации результатов зависят от предмета, даты сдачи и региона. Обычно официальные итоги экзамена становятся доступны через 10–14 дней после проведения. Сначала данные утверждаются Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), затем–публикуются в личных кабинетах участников.

Точные даты по каждому предмету будут определены ближе к началу основной волны. Уведомление о готовности результатов направляется автоматически, но проверить их можно и самостоятельно на региональных порталах или через портал «Госуслуги».

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