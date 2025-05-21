Как громкий рэп может повлиять на ребенка

Слишком ритмичный и громкий рэп может перевозбудить нервную систему ребенка, что способно привести к плохому сну. Об этом Москве 24 рассказал детский невролог Олег Лапочкин.

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В соцсетях ранее начал набирать популярность новый тренд – детей укладывают спать под песню группы MiyaGi&Эндшпиль I Got Love. Как утверждают мамы, малыши засыпают уже на первой минуте трека.

По словам эксперта, практика доказывает эффективность использования музыки для быстрого засыпания у детей и взрослых.

«Но, конечно, речь идет о белом шуме, звуках дождя и природы, если музыка – она должна быть релаксирующей, спокойной, медленной, однообразной с точки зрения частот. И негромкой – до 10–15 децибел», — Олег Лапочкин, детский невролог.

Как отметил невролог, еще не проводилось никаких исследований того, как на сон влияет рэп. В связи с этим эффект может быть как позитивным, если музыкальные частоты совпадут с электроэнцефалографическими частотами головного мозга, так и негативным.

"Регулярное использование такой музыки теоретически может привести к нарушениям сна и психоэмоциональным проблемам в дальнейшем", – заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, чем опасна поездка ребенка в детский лагерь против его желания. Как пояснила психолог Наталья Наумова, это может привести к серьезной психологической травме и обиде на родителей.

Эксперт посоветовала дать ребенку понять, что он сможет в любое время вернуться домой, если в детском лагере будет не по себе. Она также призвала родителей обращать внимание, как ребенок взаимодействует с окружающими. Если в этом плане есть проблемы, сначала лучше посоветоваться с психологом.