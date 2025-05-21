Введение оценок за поведение опробуют на учениках младших классов

Пилотный проект по введению оценок за поведение охватит учеников 1-8-х классов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на IV заседании Всероссийского родительского комитета 21 мая.

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«Мы пока [планируем], и психологи тоже нам советуют, взять 1-8-е классы для начала, для апробации. 11-й класс действительно сдает ЕГЭ, 9-й класс — ОГЭ», — приводит слова Кравцова ТАСС.

Министр добавил, что Минпросвещения сейчас выбирает по 10 школ в каждом регионе, для того чтобы апробировать проект.

Пилотный проект по введению оценок за поведение стартует 1 сентября 2025 года. Его участниками станут ряд школ в шести регионах: Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.

В Минпросвещения представили три варианта для апробации оценки за поведение: по трех- и пятибалльной шкалам либо по системе «зачет» — «незачет».

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Парламентской газетой» ранее отметила, что эта оценка не столько самому ребенку, это сигнал родителям обратить внимание на него. И тогда они уже будут, наверное, своему чаду внушать, что можно и как вести себя со своими товарищами по школе, добавила она.