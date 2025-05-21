Кабмин попросят принять меры по снижению цен на отдых в детских лагерях

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства внес на рассмотрение палаты проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу организации отдыха и оздоровления детей. В нем члены комитета просят, в частности, принять меры по снижению стоимости путевок в детские лагеря. Документ опубликован в электронной базе палаты 21 мая.

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«На федеральном и региональном уровнях необходимо принять меры по повышению доступности детского отдыха и оздоровления, в том числе направленные на снижение стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления. Многочисленные обращения граждан по этому вопросу свидетельствуют о недостаточности принимаемых мер», — говорится в проекте документа.

В нем отмечается, что начинается летняя оздоровительная кампания 2025 года. В этой связи депутаты хотят обратить внимание Правительства на необходимость исполнения постановления Госдумы от 22 октября 2024 года об информации вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра просвещения Сергея Кравцова, министра здравоохранения Михаила Мурашко и замглавы Роспотребнадзора Ирины Брагиной на тему организации отдыха и оздоровления детей.

Постановление содержит 20 рекомендаций кабмину и федеральным властям, восемь из которых исполнено, еще восемь находятся в процессе исполнения и четыре — не исполнено.

Так, по-прежнему не разработаны возможные механизмы возврата родителям части средств за путевки в детские лагеря и санатории, не решены вопросы о мерах поддержки детских оздоровительных лагерей и санаториев, в том числе путем налоговых льгот, о субсидировании расходов на использование электроэнергии для отопления детских лагерей, о распространении условий подключения к сетям газораспределения в рамках догазификации на детские лагеря, об источниках необходимого финансирования.

Перепрофилирование детских лагерей

Также в проекте указано, что важно завершить анализ направлений использования объектов, ранее относившихся к сфере отдыха и оздоровления детей, и предложить варианты их дальнейшего функционирования в качестве детских лагерей. Всего выявлено 678 перепрофилированных детских лагерей, большинство из которых находится в частной собственности. Регионы принимают меры по восстановлению лишь 24 из них.

«Особую обеспокоенность вызывает возможное перепрофилирование детских оздоровительных лагерей в Республике Крым, в первую очередь в связи с последствиями разлива топочного мазута в акватории Черного моря 15 декабря 2024 года», — отметили авторы проекта.

Они собираются попросить кабмин взять на контроль данный вопрос.

Оздоровление детей-инвалидов

Кроме того, в нарушение закона в 11 регионах не выделена квота на отдых детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в детских лагерях.

«Следует рекомендовать субъектам Российской Федерации активизировать данную работу», — говорится в проекте обращения.

Помимо этого, члены комитета хотят призвать Правительство выработать единые требования по обеспечению равного доступа детей-инвалидов к отдыху и оздоровлению. Речь идет об увеличении числа детских лагерей с необходимой для этого инфраструктурой.

Также они попросят кабмин принять меры по предоставлению необходимой помощи и комплексного сопровождения детям, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и субъектах РФ, прилегающих к зоне проведения спецоперации, в том числе во время отдыха в детских оздоровительных лагерях.

Усилить воспитательную работу

Среди прочего в проекте обращения сказано, что лишь в шести регионах внесены изменения в региональное законодательство в части реализации программ воспитательной работы.

Депутаты планируют рекомендовать регионам активизировать эту работу и провести заседания межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по проведению в детских лагерях воспитательной работы.

«Также отмечаем, что программы подготовки и повышения квалификации вожатых актуализированы только в 17 регионах Российской Федерации из 89. Предлагается инициировать проведение специального заседания межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей», — добавили авторы проекта.

Они также считают целесообразным скоординировать работу федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов РФ по обеспечению безопасного отдыха, дополнительного образования, культурного развития детей, не охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, и собираются попросить кабмин представить свою позицию по данной теме до 1 июня.

«Государственная Дума считает, что скорейшее решение поставленных задач будет способствовать обеспечению доступного, безопасного и качественного детского отдыха и оздоровления», — следует из проекта обращения.

Предполагается, что документ будет рассмотрен на пленарном заседании 22 мая.