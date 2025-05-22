Названа опасность социальных сетей для детей

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что чем больше времени дети проводят в соцсетях, тем сильнее у них выражены симптомы депрессии. При этом обратной связи не наблюдается — усиление депрессии не приводит к увеличению времени в интернете. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

© Газета.Ru

В среднем, за три года использования соцсетей у детей в возрасте от 9 до 13 лет время экранного досуга выросло с 7 до 73 минут в день, а уровень депрессивных симптомов увеличился на 35%. Исследование охватило данные почти 12 тысяч детей и стало одним из первых, использующих внутриличностный подход — что позволило отследить изменения у каждого участника индивидуально.

«Это исследование дает прямые доказательства того, что именно соцсети могут провоцировать развитие депрессии у детей», — объяснил доктор Джейсон Нагата, педиатр и руководитель проекта.

Возможными причинами он назвал кибербуллинг, нарушение сна и другие негативные эффекты цифровой среды.

Американская академия педиатрии рекомендует использовать семейный медиаплан — инструмент, помогающий родителям и детям формировать здоровые цифровые привычки.

«Просто сказать ребенку «убери телефон» не подействует, — отметил Нагата. — Важно вести открытые и поддерживающие разговоры о времени в сети и показывать пример: устраивать семейные вечера без экранов, особенно во время еды и перед сном».

Исследователи подчеркивают: осознанное и ответственное отношение к цифровому пространству — это путь к сохранению психического здоровья и благополучия детей.