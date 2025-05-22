Исследователи выяснили, насколько вредны детские сухие завтраки

Международная команда ученых провела анализ новых детских сухих завтраков, появившихся на рынке с 2010 по 2023 год, и выявила тревожную тенденцию: производители все чаще увеличивают содержание сахара, соли и жиров, при этом снижая долю белка и клетчатки. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

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Эксперты отмечают, что всего одна порция некоторых детских хлопьев сегодня может содержать более 45% от суточной нормы сахара, рекомендованной Американской кардиологической ассоциацией. Это означает, что даже с утра ребенок получает практически половину дневного лимита — еще до того, как съел конфету или выпил сладкий сок.

Авторы исследования предполагают, что производители могли сделать выбор в пользу вкуса и привлекательности, жертвуя при этом питательной ценностью. Это особенно опасно на фоне продолжающегося роста уровня ожирения у детей и заболеваний сердца в более зрелом возрасте.

Уменьшение белка и клетчатки также вызывает озабоченность: эти компоненты помогают поддерживать сытость, регулируют уровень сахара в крови и способствуют нормальному пищеварению. Их недостаток в утреннем рационе может привести к перееданию и нехватке важных питательных веществ.

Специалисты призывают родителей внимательнее читать состав продуктов и выбирать варианты с минимальным содержанием добавленного сахара и насыщенных жиров.