Госдума обратится в кабмин с вопросами о летнем детском отдыхе

Государственная Дума на пленарном заседании 22 мая обратится к правительству РФ по теме готовности к летней оздоровительной кампании 2025 года. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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Депутаты рассчитывают до 1 июня получить предложения по решению проблем в этой сфере.

"Важно сделать все, чтобы отдых для детей в лагерях был доступным, качественным и безопасным", - заявил спикер.

В ходе недавнего опроса в Telegram-канале Володина 61% участников высказались о недоступности детского оздоровительного отдыха в лагерях.

"В комментариях вы отмечали дороговизну путевок и трудности при их приобретении, нехватку мест, изношенность материальной базы лагерей", - обратился председатель Госдумы к подписчикам.

Он также отметил, что в прошлом году треть опрошенных указали, что летняя оздоровительная кампания была организована неудовлетворительно. В октябре 2024 года Госдума приняла постановление на эту тему, в котором обозначили перед правительством ряд принципиальных для депутатов вопросов.

По словам Володина, на сегодняшний день из 20 рекомендаций исполнены восемь, столько же находится в процессе реализации.