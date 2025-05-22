Эксперт объяснил, почему важны четкие критерии оценки поведения в школе

Их следует точно прописать, иначе двоякие трактовки могут привести к конфликтам между учителями и родителями.

Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.

«Здесь надо взвешенно подойти. Если брать советское прошлое, то тогда критерия не было выставлено. В наше время, это моя личная позиция, точно должны быть критерии описаны. Например, какую оценку мы будем ставить за разбитое случайно стекло мячом на футболе?» — сказал глава Рособрнадзора.

Ранее сообщалось, что пилотный проект по введению оценок за поведение стартует 1 сентября. Эксперимент пройдёт в ряде школ в шести регионах: Новгородской, Ярославской и Тульской областях, Луганской народной республике, Чечне и Мордовии.

В министерстве просвещения разрабатывают критерии и порядок выставления оценок за поведение. Как заявили в ведомстве, будет обязательно соблюдён принцип объективности.