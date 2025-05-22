Россияне ответили, должны ли родители финансово помогать детям

Чуть больше половины (52%) опрошенных россиян высказали мнение о том, что родители не должны материально поддерживать своих взрослых детей. Таков основной итог опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

© Российская Газета

66% участников исследования заявили, что в сложных жизненных ситуациях предпочитают действовать самостоятельно. А 74% опрошенных считают, что каждый лично отвечает за успех или неудачу в своей жизни.

"Сегодня зрелость все чаще воспринимается не как производная биологического возраста, а как результат накопленного социального опыта, - прокомментировал итоги опроса эксперт ВЦИОМ Георгий Рожков. - Результаты исследования показывают, что в российском массовом сознании сохраняется ценностная установка на личную ответственность".

Однако, как выяснили социологи, поведенческие установки молодежи демонстрируют более сложную картину: наблюдается сочетание стремления к независимости, прежде всего в финансовой сфере, но с отсроченным переходом к полной социальной самостоятельности.